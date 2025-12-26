Трамп встретится с Зеленским в воскресенье: СМИ назвали место

Мирный план США

Ранее Зеленский заявил о договоренности о встрече с Трампом в ближайшее время.

А уже сегодня, 26 декабря, Зеленский анонсировал встречу с президентом США Дональдом Трампом относительно мирного плана. При этом дату и место встречи он не сообщал.

По словам президента, секретарь СНБО Рустем Умеров доложил ему о своих очередных контактах с американской стороной.

"Ни одного дня не теряем. Многое может решиться до Нового года", - сообщил Зеленский.

24 декабря президент Украины впервые раскрыл содержание "мирного плана" из 20 пунктов, согласованного с США.

Накануне посол США в НАТО Мэтью Уитакер спрогнозировал сроки заключения мира между Украиной и Россией.

Он сказал, что на нынешнем этапе переговоров при содействии Белого дома заключить мирное соглашение можно будет "в течение ближайших 90 дней".

При этом посол признал, что хотя Украина страдает от атак россиян по энергетике, россияне испытывают не меньший ущерб от украинских ударов - мол, именно поэтому война должна закончиться.

Проект мирного соглашения уже передан российскому диктатору Владимиру Путину.

На днях спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев доставил документы в Москву, после чего пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сейчас анализируют материалы, переданные Дмитриевым по итогам переговоров в Майами.