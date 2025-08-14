Трамп: на зустріч із Путіним і Зеленським можуть запросити європейських лідерів

Участь Європи в мирному процесі

Нагадаємо, раніше в західних ЗМІ з'явилися чутки, що президент США Дональд Трамп не планує надавати Європі місце за столом переговорів щодо завершення війни Росії проти України.

Джерела журналістів уточнювали, що він хоче організувати тристоронню зустріч за участю президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

У Єврокомісії, реагуючи на такі чутки, наголошували, що формат переговорів ще не визначено, тож невідомо, чи братимуть участь у них європейські лідери.

До слова, лише нещодавно посол ЄС в Україні Катаріна Матернова наголошувала, що Трамп і Путін не можуть визначити майбутнє України та безпеки Європи лише удвох.