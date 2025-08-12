ua en ru
Вт, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Саміт Трампа і Путіна має призвести не просто до перемир'я в Україні, - посол ЄС

Вівторок 12 серпня 2025 20:29
UA EN RU
Саміт Трампа і Путіна має призвести не просто до перемир'я в Україні, - посол ЄС Фото: Катаріна Матернова, посол ЄС в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна має призвести до чогось більшого, ніж до просто перемир'я між Україною і Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на після Євросоюзу в Україні Катаріну Матернову у Facebook.

Матернова звернула увагу, що не всі мирні угоди приносять мир. Історія вчить, що якщо угоди ухвалюються без тих, чиї життя поставлені на карту, результатом стає зрада, а не мир.

"Мюнхен 1938. Ялта 1945. Будучи народженою в Чехословаччині, для мене це не просто дати в підручнику історії - це відкриті рани. У Мюнхені мою країну розділили, не давши їй права голосу за столом переговорів. У Ялті нас передали Сталіну заочно", - нагадала вона.

Матернова припустила, що зараз світ може перебувати на подібному перехресті. Зустріч Путіна і Трампа може визначити майбутнє України і безпеку Європи без присутності України.

За її словами, зараз європейські лідери працюють у терміновому порядку, щоб запобігти такому сценарію. Завтрашня відеоконференція за участю Трампа і президента України Володимира Зеленського - частина таких зусиль.

Матернова звернула увагу, що миру, який винагороджує агресора, бути не може. При цьому Україна і Європа мають разом бути за будь-яким столом переговорів.

"Якщо саміт на Алясці має ознаменувати початок миру, він має принести більше, ніж просто затишшя зброї. Він має гарантувати безпеку України, її суверенітет і право самій визначати своє майбутнє... Цього тижня лідери демократичного світу мають пам'ятати про "Мюнхен". Вони повинні пам'ятати про "Ялту". І вони мають забезпечити, щоб історія не повторилася", - додала дипломат.

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп анонсував свою зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня.

За словами американського лідера, він хотів би бачити припинення вогню за підсумками таких переговорів.

Водночас Трамп обіцяв, що не укладатиме з Путіним угоду щодо України, оскільки це мають зробити Київ і Москва.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Євросоюз Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Перемир'я Росії та України Зустріч Трампа та Путіна Режим припинення вогню Війна в Україні
Новини
ЗСУ зупиняють просування росіян на Добропільському та Покровському напрямках, - Генштаб
ЗСУ зупиняють просування росіян на Добропільському та Покровському напрямках, - Генштаб
Аналітика
Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа
Роман Коткореспондент РБК-Україна Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа