Трамп: на встречу с Путиным и Зеленским могут пригласить европейских лидеров

Участие Европы в мирном процессе

Напомним, ранее в западных СМИ появились слухи, что президент США Дональд Трамп не планирует предоставлять Европе место за столом переговоров по завершению войны России против Украины.

Источники журналистов уточняли, что он хочет организовать трехстороннюю встречу при участии президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

В Еврокомиссии, реагируя на такие слухи, подчеркивали, что формат переговоров еще не определен, поэтому неизвестно, будут ли участвовать в них европейские лидеры.

К слову, только недавно посол ЕС в Украине Катарина Матернова подчеркивала, что Трамп и Путин не могут определить будущее Украины и безопасности Европы только вдвоем.