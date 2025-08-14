Трамп: на встречу с Путиным и Зеленским могут пригласить европейских лидеров

В потенциальной встрече президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина могут также участвовать европейские лидеры.
Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.
Трамп отметил, что завтра у него с Путиным будет важная встреча, поскольку США планируют "спасти много жизней". По словам американского лидера, он хочет спасти тысячи солдат, которые "гибнут каждую неделю".
"Я думаю, что она (встреча с Путиным - ред.) будет хорошей. Но более важной будет вторая встреча, на которой будут присутствовать президент Путин, президент Зеленский, я и, возможно, некоторые европейские лидеры, а может и нет
Президент США считает, что Зеленскому и Путину удастся заключить мир.
Напомним, ранее в западных СМИ появились слухи, что президент США Дональд Трамп не планирует предоставлять Европе место за столом переговоров по завершению войны России против Украины.
Источники журналистов уточняли, что он хочет организовать трехстороннюю встречу при участии президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.
В Еврокомиссии, реагируя на такие слухи, подчеркивали, что формат переговоров еще не определен, поэтому неизвестно, будут ли участвовать в них европейские лидеры.
К слову, только недавно посол ЕС в Украине Катарина Матернова подчеркивала, что Трамп и Путин не могут определить будущее Украины и безопасности Европы только вдвоем.