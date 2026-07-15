Трамп зробив заяву про завершення війни Росії проти України

Трамп розповів, чи вірить у завершення війни за свого правління

Дональда Трампа запитали, чи вірить він, що війна між Росією та Україною закінчиться саме за його президентства.

"Гадаю, що так. Я думав, що вона закінчиться ще до початку. Це було б найлегше, бо я ладнаю з обома лідерами. Я думав, що це було б найлегше для мене", - сказав Трамп.

Журналіст запитав у Трампа, що саме він каже російському диктатору Володимиру Путіну про завершення війни.

Фото: Дональд Трамп зробив заяву про Путіна та війну (інфографіка РБК-Україна)

"Я постійно кажу йому одне й те саме. Не хочу вдаватися в подробиці, але кажу: Володимире, тобі час зупинитися. Час закінчити цю війну", - розповів американський лідер.

Трамп вважає, що Путін готовий до угоди

За словами Трампа, глава Кремля нібито дає йому зрозуміти, що не проти домовитися.

"Я думаю, що він готовий укласти угоду", - зазначив президент США.

На уточнювальне запитання, коли саме це може статися, Трамп відповів ухильно.

"Скоро. Танго танцюють удвох. Але я думаю, що він готовий укласти угоду", - додав він.