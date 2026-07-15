Трамп зробив заяву про завершення війни Росії проти України

Війна Росії проти України може завершитися ще до кінця його президентського терміну, який спливає в січні 2029 року.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Fox News заявив президент США Дональд Трамп.
Дональда Трампа запитали, чи вірить він, що війна між Росією та Україною закінчиться саме за його президентства.
"Гадаю, що так. Я думав, що вона закінчиться ще до початку. Це було б найлегше, бо я ладнаю з обома лідерами. Я думав, що це було б найлегше для мене", - сказав Трамп.
Журналіст запитав у Трампа, що саме він каже російському диктатору Володимиру Путіну про завершення війни.
"Я постійно кажу йому одне й те саме. Не хочу вдаватися в подробиці, але кажу: Володимире, тобі час зупинитися. Час закінчити цю війну", - розповів американський лідер.
За словами Трампа, глава Кремля нібито дає йому зрозуміти, що не проти домовитися.
"Я думаю, що він готовий укласти угоду", - зазначив президент США.
На уточнювальне запитання, коли саме це може статися, Трамп відповів ухильно.
"Скоро. Танго танцюють удвох. Але я думаю, що він готовий укласти угоду", - додав він.
Тим часом у США триває робота над новим пакетом санкцій проти Росії.
Напередодні Трамп заявив, що ймовірність ухвалення законопроєкту про "пекельні санкції" сенатора Ліндсі Грема є "досить високою".
За словами президента США, до документа також можуть додати обмеження проти Ірану та "Хезболли".
Як повідомляло РБК-Україна, згодом з'явилися нові деталі оновленої версії законопроєкту.
Документ зобов'язує Трампа запровадити мита до 100% проти найбільших покупців російської нафти та газу, водночас передбачивши винятки для країн, які скорочують такий імпорт.