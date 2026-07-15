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Трамп сделал заявление о завершении войны России против Украины

15:44 15.07.2026 Ср
2 мин
Трамп объяснил, готов ли Путин к завершению войны
aimg Елена Чупровская
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Война России против Украины может завершиться еще до конца его президентского срока, истекающего в январе 2029 года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп рассказал, верит ли в завершение войны при своем правлении

Дональда Трампа спросили, верит ли он, что война между Россией и Украиной закончится именно при его президентстве.

"Думаю, что да. Я думал, что она закончится еще до начала. Это было бы легче всего, потому что я ладю с обоими лидерами. Я думал, что это было бы легче всего для меня", - сказал Трамп.

Журналист спросил Трампа, что именно он говорит российскому диктатору Владимиру Путину о завершении войны.

Фото: Дональд Трамп сделал заявление о Путине и войне (инфографика РБК-Украина)

"Я постоянно говорю ему одно и то же. Не хочу вдаваться в подробности, но говорю: Владимир, тебе пора остановиться. Пора закончить эту войну", - рассказал американский лидер.

Трамп считает, что Путин готов к соглашению

По словам Трампа, глава Кремля якобы дает ему понять, что не прочь договориться.

"Я думаю, что он готов заключить соглашение", - отметил президент США.

На уточняющий вопрос, когда именно это может произойти, Трамп ответил уклончиво.

"Скоро. Танго танцуют вдвоем. Но я думаю, что он готов заключить соглашение", - добавил он.

Между тем, в США продолжается работа над новым пакетом санкций против России.

Накануне Трамп заявил, что вероятность принятия законопроекта об "адских санкциях" сенатора Линдси Грэма "достаточно высока".

По словам президента США, в документ также могут добавить ограничения против Ирана и "Хезболлы".

Как сообщало РБК-Украина, впоследствии появились новые детали обновленной версии законопроекта.

Документ обязывает Трампа ввести пошлины до 100% против крупнейших покупателей российской нефти и газа, в то же время предусмотрев исключения для стран, которые сокращают такой импорт.

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