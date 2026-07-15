Трамп сделал заявление о завершении войны России против Украины

Война России против Украины может завершиться еще до конца его президентского срока, истекающего в январе 2029 года.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Fox News заявил президент США Дональд Трамп.
Дональда Трампа спросили, верит ли он, что война между Россией и Украиной закончится именно при его президентстве.
"Думаю, что да. Я думал, что она закончится еще до начала. Это было бы легче всего, потому что я ладю с обоими лидерами. Я думал, что это было бы легче всего для меня", - сказал Трамп.
Журналист спросил Трампа, что именно он говорит российскому диктатору Владимиру Путину о завершении войны.
"Я постоянно говорю ему одно и то же. Не хочу вдаваться в подробности, но говорю: Владимир, тебе пора остановиться. Пора закончить эту войну", - рассказал американский лидер.
По словам Трампа, глава Кремля якобы дает ему понять, что не прочь договориться.
"Я думаю, что он готов заключить соглашение", - отметил президент США.
На уточняющий вопрос, когда именно это может произойти, Трамп ответил уклончиво.
"Скоро. Танго танцуют вдвоем. Но я думаю, что он готов заключить соглашение", - добавил он.
Между тем, в США продолжается работа над новым пакетом санкций против России.
Накануне Трамп заявил, что вероятность принятия законопроекта об "адских санкциях" сенатора Линдси Грэма "достаточно высока".
По словам президента США, в документ также могут добавить ограничения против Ирана и "Хезболлы".
Как сообщало РБК-Украина, впоследствии появились новые детали обновленной версии законопроекта.
Документ обязывает Трампа ввести пошлины до 100% против крупнейших покупателей российской нефти и газа, в то же время предусмотрев исключения для стран, которые сокращают такой импорт.