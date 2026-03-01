США очікують жертв: Трамп визнав втрати серед американців і допустив зупинку атак по Ірану

Президент США Дональд Трамп визнав, що американські війська під час операції проти Ірану і ударів у відповідь Тегерана вже мають втрати. Він також назвав умову, за якої може призупинити операцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю лідера США для NBC News.

"Ми очікуємо жертв у подібних ситуаціях. У нас троє, ми очікуємо жертв, проте в кінцевому підсумку це матиме величезне значення для всього світу", - сказав Трамп.

Зазначимо, що раніше в Центральному командуванні США офіційно заявили, що троє американських військових загинули, і ще п'ятеро дістали поранення.

Повертаючись до інтерв'ю, у Трампа запитали, на який результат військової операції США в Ірані він сподівається, на що той сказав:

"Є багато хороших результатів. По-перше, це обезголовлення, позбавлення від усього їхнього угруповання вбивць і головорізів. І таких результатів дуже багато. Ми могли б вибрати короткий або довший варіант", - відповів президент.

Також Трамп знову підтвердив, що іранські офіційні особи хочуть відновити діалог США, але не уточнив хто саме підтримує зв'язок із Вашингтоном.

На запитання, чи припинять США завдавати ударів на тлі переговорів, Трамп не дав однозначної відповіді, але все ж розгляне це питання.

"Я не знаю... якщо вони зможуть нас задовольнити, але поки що їм це не вдалося", - сказав він.

Президент США додав, що причина, через яку почалися операція, була "дуже проста".

"Вони не хотіли припиняти свої ядерні дослідження. Вони не хотіли заявляти, що в них не буде ядерної зброї", - підсумував він, маючи на увазі, що Іран не висловлював таку позицію під час переговорів напередодні ударів.