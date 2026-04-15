Трамп зробив першу заяву про поразку Орбана на виборах в Угорщині

Президент США Дональд Трамп вперше публічно висловився про результати виборів в Угорщині, заявивши, що не стурбований поразкою прем’єр-міністра Віктора Орбана, якого він підтримував.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Трампа журналісту ABC News Джонатану Карлу.
Американський президент позитивно оцінив переможця виборів - лідера партії "Тиса" Петера Мадяра, який здобув перемогу на парламентських виборах 12 квітня.
"Гадаю, новий прем'єр-міністр добре впорається зі своїми обов'язками – він хороша людина", - сказав Трамп.
Він зазначив, що Мадяр раніше входив до партії Орбана "Фідес" і має подібні позиції, зокрема щодо міграційної політики.
"Я думаю, він буде хорошим прем'єром", - додав президент США.
Також Трамп заявив, що не знає, чи вплинула б його особиста участь у передвиборчій кампанії на результат, зважаючи на те, що замість нього до Будапешта їздив віцепрезидент Джей Ді Венс.
"Він (Орбан - ред.) значно відставав. Я не був так сильно залучений у цю справу. Хоча Віктор - хороша людина", - сказав Трамп.
Варто додати, що це фактично стала перша реакція американського лідера на поразку Орбана на парламентських виборах в Угорщині.
Нагадаємо, протягом останніх шести місяців президент США неодноразово публічно висловлював підтримку Віктору Орбану та пообіцяв Угорщині економічне процвітання в разі перемоги партії "Фідес".
Крім того, напередодні виборів віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідав Будапешт, де провів зустріч із Орбаном.
Раніше журналісти вже запитували Трампа, що він думає про результати голосування, однак він утримався від коментарів, а його реакція потрапила на відео.