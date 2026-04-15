Трамп зробив першу заяву про поразку Орбана на виборах в Угорщині

Американський президент позитивно оцінив переможця виборів - лідера партії "Тиса" Петера Мадяра, який здобув перемогу на парламентських виборах 12 квітня.

"Гадаю, новий прем'єр-міністр добре впорається зі своїми обов'язками – він хороша людина", - сказав Трамп.

Він зазначив, що Мадяр раніше входив до партії Орбана "Фідес" і має подібні позиції, зокрема щодо міграційної політики.

"Я думаю, він буде хорошим прем'єром", - додав президент США.

Також Трамп заявив, що не знає, чи вплинула б його особиста участь у передвиборчій кампанії на результат, зважаючи на те, що замість нього до Будапешта їздив віцепрезидент Джей Ді Венс.

"Він (Орбан - ред.) значно відставав. Я не був так сильно залучений у цю справу. Хоча Віктор - хороша людина", - сказав Трамп.

Варто додати, що це фактично стала перша реакція американського лідера на поразку Орбана на парламентських виборах в Угорщині.