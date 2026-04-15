Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп сделал первое заявление о поражении Орбана на выборах в Венгрии

10:07 15.04.2026 Ср
2 мин
Президент США объяснил, почему не беспокоился о результатах голосования
aimg Ирина Глухова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп впервые публично высказался о результатах выборов в Венгрии, заявив, что не обеспокоен поражением премьер-министра Виктора Орбана, которого он поддерживал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Трампа журналисту ABC News Джонатану Карлу.

Американский президент положительно оценил победителя выборов - лидера партии "Тиса" Петера Мадяра, который одержал победу на парламентских выборах 12 апреля.

"Думаю, новый премьер-министр хорошо справится со своими обязанностями - он хороший человек", - сказал Трамп.

Он отметил, что Мадьяр ранее входил в партию Орбана "Фидес" и имеет подобные позиции, в частности по миграционной политике.

"Я думаю, он будет хорошим премьером", - добавил президент США.

Также Трамп заявил, что не знает, повлияло бы его личное участие в предвыборной кампании на результат, учитывая то, что вместо него в Будапешт ездил вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Он (Орбан - ред.) значительно отставал. Я не был так сильно вовлечен в это дело. Хотя Виктор - хороший человек", - сказал Трамп.

Стоит добавить, что это фактически стала первая реакция американского лидера на поражение Орбана на парламентских выборах в Венгрии.

Выборы в Венгрии

Напомним, в течение последних шести месяцев президент США неоднократно публично выражал поддержку Виктору Орбану и пообещал Венгрии экономическое процветание в случае победы партии "Фидес".

Кроме того, накануне выборов вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил Будапешт, где провел встречу с Орбаном.

В то же время на парламентских выборах в Венгрии победу одержала оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром.

Ранее журналисты уже спрашивали Трампа, что он думает о результатах голосования, однако он воздержался от комментариев, а его реакция попала на видео.

