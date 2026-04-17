UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Трамп зробив нову заяву щодо війни РФ проти України

10:05 17.04.2026 Пт
2 хв
Трамп пояснив, чому Україна відійшла на другий план
aimg Олена Чупровська
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп відкрито визнав, що США зараз зосереджені на Ірані, а не на Україні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes, про це Трамп заявив на відповідь питання журналістів.

Читайте також: Трамп знову заборонив суднам РФ швартуватись в США: яку вказав причину

Що сказав Трамп про Україну

На пряме запитання про мирні переговори президент США не дав конкретної відповіді.

"Україна рухається вперед. Я б хотів, щоб вони змогли домовитися. Чесно кажучи, в Україні гине багато людей. Побачимо, що буде", - заявив він.

Іран в пріоритеті

Трамп прямо сказав, де зараз зосереджена його увага.

"Зараз ми дуже зосереджені на Ірані, дивимося, чи зможемо ми це завершити", - сказав він.

За його словами, угода з Іраном буде "без ядерної зброї". Також він зазначив, що фондовий ринок у хорошому стані, а ціни на нафту падають - і це він вважає позитивними сигналами.

Паралельно Трамп повідомив про зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху та президентом Лівану. За його словами, обидві сторони готові до перемир'я, яке зачепить і "Хезболлу".

Переговори щодо Ірану тривають

На питання про конкретні строки наступного раунду переговорів Трамп відповів розмито.

"Усі вони важливі. Тобто це не питання одного раунду. Усі вони є наступними", - сказав президент США.

Тим часом США вже попередили європейських союзників про затримку поставок зброї - через виснаження власних запасів через іранську кампанію. Особливо гострий дефіцит - у системах ПВО типу Patriot, які критично потрібні й Україні.

Також ми писали, що Трамп вперше прокоментував масовану атаку РФ проти України. "Я вважаю, що це жахливо", - відповів Трамп.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
