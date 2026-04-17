Трамп зробив нову заяву щодо війни РФ проти України

Президент США Дональд Трамп відкрито визнав, що США зараз зосереджені на Ірані, а не на Україні.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes, про це Трамп заявив на відповідь питання журналістів.
На пряме запитання про мирні переговори президент США не дав конкретної відповіді.
"Україна рухається вперед. Я б хотів, щоб вони змогли домовитися. Чесно кажучи, в Україні гине багато людей. Побачимо, що буде", - заявив він.
Трамп прямо сказав, де зараз зосереджена його увага.
"Зараз ми дуже зосереджені на Ірані, дивимося, чи зможемо ми це завершити", - сказав він.
За його словами, угода з Іраном буде "без ядерної зброї". Також він зазначив, що фондовий ринок у хорошому стані, а ціни на нафту падають - і це він вважає позитивними сигналами.
Паралельно Трамп повідомив про зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху та президентом Лівану. За його словами, обидві сторони готові до перемир'я, яке зачепить і "Хезболлу".
На питання про конкретні строки наступного раунду переговорів Трамп відповів розмито.
"Усі вони важливі. Тобто це не питання одного раунду. Усі вони є наступними", - сказав президент США.
Тим часом США вже попередили європейських союзників про затримку поставок зброї - через виснаження власних запасів через іранську кампанію. Особливо гострий дефіцит - у системах ПВО типу Patriot, які критично потрібні й Україні.
