RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп сделал новое заявление по войне РФ против Украины

10:05 17.04.2026 Пт
2 мин
Трамп объяснил, почему Украина отошла на второй план
aimg Елена Чупровская
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп открыто признал, что США сейчас сосредоточены на Иране, а не на Украине.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes, об этом Трамп заявил в ответ на вопрос журналистов.

Читайте также: Трамп снова запретил судам РФ швартоваться в США: какую указал причину

Что сказал Трамп об Украине

На прямой вопрос о мирных переговорах президент США не дал конкретного ответа.

"Украина движется вперед. Я бы хотел, чтобы они смогли договориться. Честно говоря, в Украине гибнет много людей. Посмотрим, что будет", - заявил он.

Иран в приоритете

Трамп прямо сказал, где сейчас сосредоточено его внимание.

"Сейчас мы очень сосредоточены на Иране, смотрим, сможем ли мы это завершить", - сказал он.

По его словам, соглашение с Ираном будет "без ядерного оружия". Также он отметил, что фондовый рынок в хорошем состоянии, а цены на нефть падают - и это он считает позитивными сигналами.

Параллельно Трамп сообщил о встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ливана. По его словам, обе стороны готовы к перемирию, которое затронет и "Хезболлу".

Переговоры по Ирану продолжаются

На вопрос о конкретных сроках следующего раунда переговоров Трамп ответил размыто.

"Все они важны. То есть это не вопрос одного раунда. Все они являются следующими", - сказал президент США.

Между тем США уже предупредили европейских союзников о задержке поставок оружия - из-за истощения собственных запасов из-за иранской кампании. Особенно острый дефицит - в системах ПВО типа Patriot, которые критически нужны и Украине.

Также мы писали, что Трамп впервые прокомментировал массированную атаку РФ против Украины. "Я считаю, что это ужасно", - ответил Трамп.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинаИранДональд ТрампКонтактная группа