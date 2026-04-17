Трамп сделал новое заявление по войне РФ против Украины
Президент США Дональд Трамп открыто признал, что США сейчас сосредоточены на Иране, а не на Украине.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes, об этом Трамп заявил в ответ на вопрос журналистов.
Что сказал Трамп об Украине
На прямой вопрос о мирных переговорах президент США не дал конкретного ответа.
"Украина движется вперед. Я бы хотел, чтобы они смогли договориться. Честно говоря, в Украине гибнет много людей. Посмотрим, что будет", - заявил он.
Иран в приоритете
Трамп прямо сказал, где сейчас сосредоточено его внимание.
"Сейчас мы очень сосредоточены на Иране, смотрим, сможем ли мы это завершить", - сказал он.
По его словам, соглашение с Ираном будет "без ядерного оружия". Также он отметил, что фондовый рынок в хорошем состоянии, а цены на нефть падают - и это он считает позитивными сигналами.
Параллельно Трамп сообщил о встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ливана. По его словам, обе стороны готовы к перемирию, которое затронет и "Хезболлу".
Переговоры по Ирану продолжаются
На вопрос о конкретных сроках следующего раунда переговоров Трамп ответил размыто.
"Все они важны. То есть это не вопрос одного раунда. Все они являются следующими", - сказал президент США.
Между тем США уже предупредили европейских союзников о задержке поставок оружия - из-за истощения собственных запасов из-за иранской кампании. Особенно острый дефицит - в системах ПВО типа Patriot, которые критически нужны и Украине.
Также мы писали, что Трамп впервые прокомментировал массированную атаку РФ против Украины. "Я считаю, что это ужасно", - ответил Трамп.