Трамп сделал новое заявление по войне РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп открыто признал, что США сейчас сосредоточены на Иране, а не на Украине.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes , об этом Трамп заявил в ответ на вопрос журналистов.

Что сказал Трамп об Украине

На прямой вопрос о мирных переговорах президент США не дал конкретного ответа.

"Украина движется вперед. Я бы хотел, чтобы они смогли договориться. Честно говоря, в Украине гибнет много людей. Посмотрим, что будет", - заявил он.

Иран в приоритете

Трамп прямо сказал, где сейчас сосредоточено его внимание.

"Сейчас мы очень сосредоточены на Иране, смотрим, сможем ли мы это завершить", - сказал он.

По его словам, соглашение с Ираном будет "без ядерного оружия". Также он отметил, что фондовый рынок в хорошем состоянии, а цены на нефть падают - и это он считает позитивными сигналами.

Параллельно Трамп сообщил о встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ливана. По его словам, обе стороны готовы к перемирию, которое затронет и "Хезболлу".

Переговоры по Ирану продолжаются

На вопрос о конкретных сроках следующего раунда переговоров Трамп ответил размыто.

"Все они важны. То есть это не вопрос одного раунда. Все они являются следующими", - сказал президент США.