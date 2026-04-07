Трамп зробив несподівану заяву про вибори президента у Венесуелі

Операція у Венесуелі

Як відомо, на початку січня 2026 року США провели масштабну спецоперацію у Венесуелі, в результаті якої було затримано диктатора Ніколаса Мадуро. Його разом із дружиною Сілією Флорес американські військові вивезли до Сполучених Штатів.

Президент США Дональд Трамп високо оцінив результати операції, заявивши, що американська армія є "найпотужнішою та найдосконалішою" у світі. Водночас у Вашингтоні наголосили, що не мають наміру окуповувати Венесуелу.

Представники Республіканська партія США також запевнили, що ця військова операція не переросте у "нескінченну війну".

За даними ЗМІ, під час спецоперації в Каракасі внаслідок авіаударів та стрілецьких боїв загинули щонайменше 75 людей. Серед загиблих не було громадян США.

