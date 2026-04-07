Трамп зробив несподівану заяву про вибори президента у Венесуелі

09:18 07.04.2026 Вт
2 хв
Президент США вважає, що має там високі рейтинги
aimg Ірина Глухова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп зробив несподівану заяву, в якій припустив можливість участі у виборах президента Венесуели.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву, яку наводить Fox News.

Читайте також: У Трампа хочуть послабити санкції проти Венесуели, щоб збільшити видобуток нафти, - Bloomberg

Під час виступу американський лідер заявив, що нібито має високий рівень підтримки у цій країні.

"Я маю вищі рейтинги, ніж будь-хто коли-небудь мав у Венесуелі". - сказав Трамп.

Як пише Fox News, президент США пожартував про можливість участі у виборах після завершення свого терміну у Сполучених Штатах.

"Коли я закінчу тут, зможу поїхати до Венесуели. Я швидко вивчу іспанську. Це не займе багато часу... Я балотуватимуся на посаду президента", - сказав він.

Операція у Венесуелі

Як відомо, на початку січня 2026 року США провели масштабну спецоперацію у Венесуелі, в результаті якої було затримано диктатора Ніколаса Мадуро. Його разом із дружиною Сілією Флорес американські військові вивезли до Сполучених Штатів.

Президент США Дональд Трамп високо оцінив результати операції, заявивши, що американська армія є "найпотужнішою та найдосконалішою" у світі. Водночас у Вашингтоні наголосили, що не мають наміру окуповувати Венесуелу.

Представники Республіканська партія США також запевнили, що ця військова операція не переросте у "нескінченну війну".

За даними ЗМІ, під час спецоперації в Каракасі внаслідок авіаударів та стрілецьких боїв загинули щонайменше 75 людей. Серед загиблих не було громадян США.

Детальніше про операцію США проти Венесуели - у матеріалі РБК-Україна.

Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиВенесуелаДональд Трамп