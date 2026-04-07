Трамп сделал неожиданное заявление о выборах президента в Венесуэле

Операция в Венесуэле

Как известно, в начале января 2026 года США провели масштабную спецоперацию в Венесуэле, в результате которой был задержан диктатор Николас Мадуро. Его вместе с женой Силией Флорес американские военные вывезли в Соединенные Штаты.

Президент США Дональд Трамп высоко оценил результаты операции, заявив, что американская армия является "самой мощной и самой совершенной" в мире. В то же время в Вашингтоне подчеркнули, что не намерены оккупировать Венесуэлу.

Представители Республиканской партии США также заверили, что эта военная операция не перерастет в "бесконечную войну".

По данным СМИ, во время спецоперации в Каракасе в результате авиаударов и стрелковых боев погибли по меньшей мере 75 человек. Среди погибших не было граждан США.

Подробнее об операции США против Венесуэлы - в материале РБК-Украина.