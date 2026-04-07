Трамп сделал неожиданное заявление о выборах президента в Венесуэле

09:18 07.04.2026
Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление, в котором допустил возможность участия в выборах президента Венесуэлы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление, которое приводит Fox News.

Читайте также: У Трампа хотят ослабить санкции против Венесуэлы, чтобы увеличить добычу нефти, - Bloomberg

Во время выступления американский лидер заявил, что якобы имеет высокий уровень поддержки в этой стране.

"Я имею более высокие рейтинги, чем кто-либо когда-либо имел в Венесуэле". - сказал Трамп.

Как пишет Fox News, президент США пошутил о возможности участия в выборах после завершения своего срока в Соединенных Штатах.

"Когда я закончу здесь, смогу поехать в Венесуэлу. Я быстро выучу испанский. Это не займет много времени... Я буду баллотироваться на пост президента", - сказал он.

Как известно, в начале января 2026 года США провели масштабную спецоперацию в Венесуэле, в результате которой был задержан диктатор Николас Мадуро. Его вместе с женой Силией Флорес американские военные вывезли в Соединенные Штаты.

Президент США Дональд Трамп высоко оценил результаты операции, заявив, что американская армия является "самой мощной и самой совершенной" в мире. В то же время в Вашингтоне подчеркнули, что не намерены оккупировать Венесуэлу.

Представители Республиканской партии США также заверили, что эта военная операция не перерастет в "бесконечную войну".

По данным СМИ, во время спецоперации в Каракасе в результате авиаударов и стрелковых боев погибли по меньшей мере 75 человек. Среди погибших не было граждан США.

Подробнее об операции США против Венесуэлы - в материале РБК-Украина.

Новости
Более трех десятков прилетов за ночь: чем РФ атаковала Украину и как отработала ПВО
Более трех десятков прилетов за ночь: чем РФ атаковала Украину и как отработала ПВО
Аналитика
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света