Трамп знову зателефонував лідерам Таїланду та Камбоджі на тлі нового витка конфлікту
Президент США Дональд Трамп заявив, що у Таїланду і Камбоджі тепер "все буде добре". Таким чином він підсумував дзвінки лідерам країн, які перебували на стадії нового конфлікту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Я поговорив із прем'єр-міністрами обох країн, і в них усе чудово. Думаю, все буде добре", - заявив Трамп журналістам у п'ятницю ввечері.
В інтерв'ю британському телеканалу GB News у п'ятницю він згадав про світові конфлікти і сказав: "Здається, сьогодні я врегулював один із них", не вдаючись у подробиці.
Видання нагадує, що цього тижня Таїланд призупинив дію угоди про припинення вогню з Камбоджею, укладеної за посередництва США. Також Бангкок зажадав вибачень у зв'язку з тим, що Камбоджа нібито встановила нові міни, на яких нещодавно підірвалися тайські солдати. Однак ці звинувачення Камбоджа заперечує.
Reuters також зазначає, що тривала напруженість між Таїландом і Камбоджею тримається через спірний кордон між двома країнами Південно-Східної Азії, що вилилося в п'ятиденні бої в липні.
Тоді внаслідок боїв щонайменше 48 людей загинули і близько 300 тисяч людей були тимчасово переміщені. Це сталося до того, як Трамп і прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім уклали угоду про припинення вогню.
Нагадаємо, нещодавно Таїланд тимчасово зупинив свою участь у "мирній угоді" з Камбоджею. Документ підписали за участю президента США Дональда Трампа.
У жовтні повідомлялося, що американський лідер став посередником мирної угоди між Таїландом і Камбоджею.