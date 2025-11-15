Трамп знову зателефонував лідерам Таїланду та Камбоджі на тлі нового витка конфлікту

Президент США Дональд Трамп заявив, що у Таїланду і Камбоджі тепер "все буде добре". Таким чином він підсумував дзвінки лідерам країн, які перебували на стадії нового конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я поговорив із прем'єр-міністрами обох країн, і в них усе чудово. Думаю, все буде добре", - заявив Трамп журналістам у п'ятницю ввечері.

В інтерв'ю британському телеканалу GB News у п'ятницю він згадав про світові конфлікти і сказав: "Здається, сьогодні я врегулював один із них", не вдаючись у подробиці.

Видання нагадує, що цього тижня Таїланд призупинив дію угоди про припинення вогню з Камбоджею, укладеної за посередництва США. Також Бангкок зажадав вибачень у зв'язку з тим, що Камбоджа нібито встановила нові міни, на яких нещодавно підірвалися тайські солдати. Однак ці звинувачення Камбоджа заперечує.

Reuters також зазначає, що тривала напруженість між Таїландом і Камбоджею тримається через спірний кордон між двома країнами Південно-Східної Азії, що вилилося в п'ятиденні бої в липні.

Тоді внаслідок боїв щонайменше 48 людей загинули і близько 300 тисяч людей були тимчасово переміщені. Це сталося до того, як Трамп і прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім уклали угоду про припинення вогню.

