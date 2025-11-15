ua en ru
Сб, 15 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп знову зателефонував лідерам Таїланду та Камбоджі на тлі нового витка конфлікту

Субота 15 листопада 2025 07:05
UA EN RU
Трамп знову зателефонував лідерам Таїланду та Камбоджі на тлі нового витка конфлікту Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Президент США Дональд Трамп заявив, що у Таїланду і Камбоджі тепер "все буде добре". Таким чином він підсумував дзвінки лідерам країн, які перебували на стадії нового конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я поговорив із прем'єр-міністрами обох країн, і в них усе чудово. Думаю, все буде добре", - заявив Трамп журналістам у п'ятницю ввечері.

В інтерв'ю британському телеканалу GB News у п'ятницю він згадав про світові конфлікти і сказав: "Здається, сьогодні я врегулював один із них", не вдаючись у подробиці.

Видання нагадує, що цього тижня Таїланд призупинив дію угоди про припинення вогню з Камбоджею, укладеної за посередництва США. Також Бангкок зажадав вибачень у зв'язку з тим, що Камбоджа нібито встановила нові міни, на яких нещодавно підірвалися тайські солдати. Однак ці звинувачення Камбоджа заперечує.

Reuters також зазначає, що тривала напруженість між Таїландом і Камбоджею тримається через спірний кордон між двома країнами Південно-Східної Азії, що вилилося в п'ятиденні бої в липні.

Тоді внаслідок боїв щонайменше 48 людей загинули і близько 300 тисяч людей були тимчасово переміщені. Це сталося до того, як Трамп і прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім уклали угоду про припинення вогню.

"

Нагадаємо, нещодавно Таїланд тимчасово зупинив свою участь у "мирній угоді" з Камбоджею. Документ підписали за участю президента США Дональда Трампа.

У жовтні повідомлялося, що американський лідер став посередником мирної угоди між Таїландом і Камбоджею.

Читайте РБК-Україна в Google News
Таїланд Камбоджа Дональд Трамп
Новини
По 50 тисяч гривень за народження дитини: Зеленський підписав закон
По 50 тисяч гривень за народження дитини: Зеленський підписав закон
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе