Трамп снова позвонил лидерам Таиланда и Камбоджи на фоне нового витка конфликта

Суббота 15 ноября 2025 07:05
UA EN RU
Трамп снова позвонил лидерам Таиланда и Камбоджи на фоне нового витка конфликта Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Таиланда и Камбоджи теперь "все будет хорошо". Таким образом он подытожил звонки лидерам стран, которые пребывали на стадии нового конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я поговорил с премьер-министрами обеих стран, и у них все отлично. Думаю, все будет хорошо", - заявил Трамп журналистам в пятницу вечером.

В интервью британскому телеканалу GB News в пятницу он упомянул о мировых конфликтах и ​​сказал: "Кажется, сегодня я урегулировал один из них", не вдаваясь в подробности.

Издание напоминает, что на этой неделе Таиланд приостановил действие соглашения о прекращении огня с Камбоджей, заключенного при посредничестве США. Также Бангкок потребовал извинений в связи с тем, что Камбоджа якобы установила новые мины, на которых недавно подорвались тайские солдаты. Однако эти обвинения Камбоджа отрицает.

Reuters также отмечает, что длительная напряженность между Таиландом и Камбоджей держится из-за спорной границы между двумя странами Юго-Восточной Азии, что вылилось в пятидневные бои в июле.

Тогда в результате боев по меньшей мере 48 человек погибли и около 300 тысяч человек были временно перемещены. Это произошло до того, как Трамп и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заключили соглашение о прекращении огня. Малайзия тогда выступила посредником в налаживании отношений между странами.

Напомним, недавно Таиланд временно остановил свое участие в "мирной сделке" с Камбоджей. Документ подписали при участии президента США Дональда Трампа.

В октябре сообщалось, что американский лидер стал посредником мирного соглашения между Таиландом и Камбоджей.

