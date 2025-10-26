Трамп знову у грі: президент США став посередником мирної угоди між Таїландом і Камбоджею
Таїланд і Камбоджа офіційно підписали мирну декларацію на полях саміту АСЕАН у Куала-Лумпурі. Угоду, що поклала край збройному конфлікту між країнами, було досягнуто за посередництва президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео підписання угоди.
Лідери Таїланду та Камбоджі підписали декларацію про відносини, спрямовану на врегулювання конфлікту, що триває з травня 2025 року. Підписання відбулося на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Куала-Лумпурі.
За церемонією спостерігав президент США Дональд Трамп, який спеціально прибув до Малайзії. Саме він раніше виступив посередником між двома державами та допоміг досягти домовленостей про припинення вогню.
Фото: після підписання угоди (x.com/SaksithCNA)
У підписанні також узяв участь прем’єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім, який разом із Трампом у липні сприяв деескалації конфлікту між військами Таїланду й Камбоджі.
Церемонію підписання перенесли на більш ранній час на прохання прем’єр-міністра Таїланду Анутхіна Чанвіракуна через смерть королеви-матері Сірікіт.
Прем’єр Камбоджі Хун Манет після підписання оголосив, що його країна номінує Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.
Напередодні прибуття до Куала-Лумпура Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social:
"Я в дорозі до Малайзії, де підпишу Велику Мирну Угоду, в якій я з гордістю виступив посередником між Камбоджею і Таїландом. На жаль, королева-мати Таїланду щойно померла. Я висловлюю співчуття великому народу Таїланду. Я зустрінуся з їхнім чудовим прем’єр-міністром, коли ми приземлимося".
Угода стала першим офіційним кроком до стабілізації відносин між двома країнами після кількох місяців збройного протистояння на спільному кордоні.
Зауважимо, що президент США Дональд Трамп намагається завершити не тільки російсько-українську війну, а й інші конфлікти по всьому світу.
Детальніше про те, як йому це вдається і чи завжди оголошення Трампа про "кінець війни" відповідають дійсності, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.