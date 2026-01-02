Набряклість кінцівок, синці та поганий слух: WSJ написала про ознаки старіння Трампа

Президент США Дональд Трамп визнав, що вживає високі дози аспірину, має набряки кінцівок і періодично стикається із труднощами зі слухом. Однак він наполягає, що перебуває в хорошій формі.

За словами Трампа, він щодня приймає багато аспірину для профілактики серцево-судинних захворювань, незважаючи на рекомендації лікарів знизити дозу. Президент США визнав, що це призводить до появи синців, зокрема на руках, які іноді доводиться маскувати косметикою. Водночас він відмовляється знижувати дозування, пояснюючи це тим, що приймає препарат понад 25 років.

Також очільник Білого дому підтвердив, що деякий час носив компресійні шкарпетки через набряки кісточок, однак згодом відмовився від них, оскільки вони йому "не сподобалися".

Окрім цього, у матеріалі видання йдеться про те, що політик іноді має проблеми зі слухом - співрозмовникам доводиться говорити голосніше, особливо під час багатолюдних заходів. Сам Трамп заперечує серйозні порушення слуху і стверджує, що труднощі виникають тільки в галасливих приміщеннях.

У жовтні американський лідер пройшов обстеження серцево-судинної системи і черевної порожнини за допомогою комп'ютерної томографії. За словами його лікаря Шона Барбабелли, жодних відхилень не було виявлено. Водночас Трамп зізнався, що шкодує про це обстеження, оскільки воно привернуло зайву увагу до його здоров'я.

Лікар Білого дому заявив, що президент перебуває у "винятково хорошому стані" і повністю придатний до виконання обов'язків глави держави. За результатами аналізу ЕКГ, серцевий вік Трампа було оцінено на рівні 65 років, хоча йому 79.