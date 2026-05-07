Нічна активність Трампа: ЗМІ проаналізували звички лідера США

Трамп встановив рекорд у Truth Social - написав понад 560 постів за один місяць. Журналісти підбили підсумок "нічних марафонів президента США і виявили дещо цікаве.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent .

Виявилось, що за підрахунками журналістів, президент США поділився своїми думками у мережі 565 разів за один місяць. Це означає, що він робить приблизно 18 публікацій щодня. Третина з них з’являється у глибоку ніч. Для порівняння, у квітні 2018 року він писав лише 250 разів.

Аналітики помітили певну закономірність: Трамп стає особливо активним у вихідні дні. За весь минулий місяць була лише одна ніч у вікенд, коли він нічого не запостив. Зазвичай дописи з'являються до 1-ї години ночі або вже після 7-ї ранку.

Скандальний контент та роль помічників

Контент на сторінці президента часто викликає суперечки. Трамп не боїться провокувати аудиторію. У квітні він поширював зображення, створені штучним інтелектом. На одному з них його показали в образі Ісуса.

Також серед публікацій були:

відредаговані фото з погрозами на адресу Ірану;

постійна критика результатів виборів 2020 року;

заклики до своїх прихильників.

Журналісти припускають, що не всі дописи робить сам Трамп. Допомагати йому може Наталі Харп, яка працює виконавчим помічником президента. Харп відома тим, що постійно супроводжує його з обладнанням для роботи в соцмережах.

Сонний президент чи нічний гравець?

Така нічна активність викликає питання у лікарів та опонентів. Останнім часом Трампа неодноразово бачили із закритими очима на офіційних зустрічах. Це траплялося навіть під час прес заходів.

Нічні пости та сонливість вдень можуть свідчити про проблеми з режимом. Сам президент називає це своїм типовим графіком. Проте експерти ставлять під сумнів його психічну та фізичну форму для керування державою.

Реакція Білого дому

Адміністрація президента повністю захищає його стиль спілкування. Речник Білого дому Девіс Інгл заявив, що американці люблять ці публікації. Він вважає такий підхід ознакою прозорості.

"Президент Трамп - це найпрозоріший і найдоступніший президент в історії США для медіа, і його повернення до Білого дому врятувало традиційні медіа від банкрутства. Преса знає, що не може насититися Трампом, а американський народ цінує його безпосередні думки щодо важливих для нашої країни тем", - наголосив Інгл.