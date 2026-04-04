Битва за Ормузьку протоку переноситься? В Радбезі ООН взяли паузу, - Reuters

05:14 04.04.2026 Сб
2 хв
Рада Безпеки ООН так і не змогла проголосувати за дозвіл використання сили для розблокування Ормузької протоки.
aimg Пилип Бойко
Фото: засідання Ради безпеки ООН (Getty Images)

Заплановане на 3 квітня прийняття рішення Радою безпеки ООН щодо розблокування Ормузької протоки силою так і не відбулось. Дипломати обережно кажуть лише про "наступний тиждень", але точної дати досі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію Reuters.

Представники місії Бахрейну в ООН поки ігнорують запити журналістів. Вони відмовилися коментувати причини такої затримки.

Reuters зазначає, що проєкт резолюції є надзвичайно радикальним і якщо його ухвалять, країни отримають право використовувати "всі необхідні оборонні засоби". Це фактично означає початок повномасштабної військово-морської операції.

Ключові пункти резолюції передбачають:

  • відновлення транзитного проходу для танкерів;
  • дозвіл на активні бойові дії флотів у протоці;
  • захист комерційних суден від атак з боку Ірану.

Опір Пекіна та Москви

Протока залишається закритою від початку активних бойових дій. Світова економіка втрачає мільярди доларів щодня. Проте силовий сценарій подобається далеко не всім. Головними противниками ініціативи стали Китай, Росія та, як не дивно, Франція. Вони зірвали попереднє засідання. Ці країни вважають, що легалізація сили лише погіршить ситуацію в регіоні.

Що відбувається навкруги Ормузької протоки

Ми вже повідомляли, що ОАЕ готуються допомогти Трампу відкрити Ормузьку протоку військовим шляхом. Якщо план буде реалізовано, то ОАЕ стане першою країною Перської затоки, яка силою відповість на атаки Ірану.

Водночас Тегеран хоче створити особливу систему пропуску танкерів у Ормузькій протоці. Танкери, залежно від країн, будуть поділені на "дружні", "нейтральні" та "ворожі".

А ще стало відомо, що європейські партнери США побоюються, що Трамп завершить війну в Ірані й не буде займатись відкриттям водного шляху. У Європі обговорюють економічні заходи та санкції, щоб Іран не міг отримувати прибуток від закриття протоки.

Тольятті атакували невідомі дрони: у місті палають одразу два хімічні заводи (відео)
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої