Битва за Ормузьку протоку переноситься? В Радбезі ООН взяли паузу, - Reuters

Заплановане на 3 квітня прийняття рішення Радою безпеки ООН щодо розблокування Ормузької протоки силою так і не відбулось. Дипломати обережно кажуть лише про "наступний тиждень", але точної дати досі немає.

Представники місії Бахрейну в ООН поки ігнорують запити журналістів. Вони відмовилися коментувати причини такої затримки. Reuters зазначає, що проєкт резолюції є надзвичайно радикальним і якщо його ухвалять, країни отримають право використовувати "всі необхідні оборонні засоби". Це фактично означає початок повномасштабної військово-морської операції. Ключові пункти резолюції передбачають: відновлення транзитного проходу для танкерів;

дозвіл на активні бойові дії флотів у протоці;

захист комерційних суден від атак з боку Ірану. Опір Пекіна та Москви Протока залишається закритою від початку активних бойових дій. Світова економіка втрачає мільярди доларів щодня. Проте силовий сценарій подобається далеко не всім. Головними противниками ініціативи стали Китай, Росія та, як не дивно, Франція. Вони зірвали попереднє засідання. Ці країни вважають, що легалізація сили лише погіршить ситуацію в регіоні.