Трамп знизив мита на товари з Китаю та розповів, що отримав у відповідь
Американський лідер Дональд Трамп заявив, що погодився знизити мита на китайські товари на 10%, довівши загальний рівень зборів США до 47%.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на NBC News.
Окрім зниження мит, сторони "дійшли висновків щодо багатьох дуже важливих питань", хоча про укладення торгівельної угоди Трамп не оголосив.
Китай своєю чергою, який нещодавно відновив закупівлі американських соєвих бобів після кількох місяців бойкоту, придбає "великі, колосальні обсяги сої та іншої сільськогосподарської продукції" у Штатів.
Також глава Білого дому зазначив, що Пекін не створюватиме "жодних перешкод" для експорту рідкісноземельних металів, необхідних для виробництва сучасних технологій, і відкладе запровадження експортного контролю на рік.
Під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One після відльоту з Південної Кореї Трамп назвав зустріч із Сі Цзіньпіном "дивовижною" та оцінив її у "12 балів із 10 можливих".
"Він - видатний лідер дуже потужної країни", - сказав президент США про Сі.
Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна в Південній Кореї
30 жовтня Трамп та Сі зустрілись в Південній Кореї для вирішення питання економічного протистояння двох країн-гігантів світової торгівлі. Питання закінчення війни в Україні сторони також обговорили.
За результатами переговорів вдалось досягти певних домовленостей для згладження гострих кутів у економічних відносинах країн. Окрім зниження мит США на китайські товари, Вашингтон отримав у відповідь відтермінування експортних обмежень з боку КНР.
Також сторони узгодили подальші закупівлі американської сої - саме погрози Пекіну припинити купувати боби у США нещодавно розлютили Трампа, який у відповідь обіцяв частково припинити бізнес з КНР.
Річ у тім, що саме ця угода про соєві боби дуже вигідна для Штатів, тому її обговорення було одним з ключових на зустрічі лідерів.