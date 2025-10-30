Трамп снизил пошлины на товары из Китая и рассказал, что получил в ответ
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что согласился снизить пошлины на китайские товары на 10%, доведя общий уровень сборов США до 47%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Кроме снижения пошлин, стороны "пришли к выводам по многим очень важным вопросам", хотя о заключении торгового соглашения Трамп не объявил.
Китай в свою очередь, который недавно возобновил закупки американских соевых бобов после нескольких месяцев бойкота, приобретет "большие, колоссальные объемы сои и другой сельскохозяйственной продукции" у Штатов.
Также глава Белого дома отметил, что Пекин не будет создавать "никаких препятствий" для экспорта редкоземельных металлов, необходимых для производства современных технологий, и отложит введение экспортного контроля на год.
Во время разговора с журналистами на борту самолета Air Force One после отлета из Южной Кореи Трамп назвал встречу с Си Цзиньпином "удивительной" и оценил ее в "12 баллов из 10 возможных".
"Он - выдающийся лидер очень мощной страны", - сказал президент США о Си.
Встреча Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее
30 октября Трамп и Си встретились в Южной Корее для решения вопроса экономического противостояния двух стран-гигантов мировой торговли. Вопрос окончания войны в Украине стороны также обсудили.
По результатам переговоров удалось достичь определенных договоренностей для сглаживания острых углов в экономических отношениях стран. Кроме снижения пошлин США на китайские товары, Вашингтон получил в ответ отсрочку экспортных ограничений со стороны КНР.
Также стороны согласовали дальнейшие закупки американской сои - именно угрозы Пекина прекратить покупать бобы в США недавно разозлили Трампа, который в ответ обещал частично прекратить бизнес с КНР.
Дело в том, что именно это соглашение о соевых бобах очень выгодно для Штатов, поэтому его обсуждение было одним из ключевых на встрече лидеров.