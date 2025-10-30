ua en ru
Трамп снизил пошлины на товары из Китая и рассказал, что получил в ответ

США, Четверг 30 октября 2025 09:07
UA EN RU
Трамп снизил пошлины на товары из Китая и рассказал, что получил в ответ Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Маловичко Юлия

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что согласился снизить пошлины на китайские товары на 10%, доведя общий уровень сборов США до 47%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Кроме снижения пошлин, стороны "пришли к выводам по многим очень важным вопросам", хотя о заключении торгового соглашения Трамп не объявил.

Китай в свою очередь, который недавно возобновил закупки американских соевых бобов после нескольких месяцев бойкота, приобретет "большие, колоссальные объемы сои и другой сельскохозяйственной продукции" у Штатов.

Также глава Белого дома отметил, что Пекин не будет создавать "никаких препятствий" для экспорта редкоземельных металлов, необходимых для производства современных технологий, и отложит введение экспортного контроля на год.

Во время разговора с журналистами на борту самолета Air Force One после отлета из Южной Кореи Трамп назвал встречу с Си Цзиньпином "удивительной" и оценил ее в "12 баллов из 10 возможных".

"Он - выдающийся лидер очень мощной страны", - сказал президент США о Си.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее

30 октября Трамп и Си встретились в Южной Корее для решения вопроса экономического противостояния двух стран-гигантов мировой торговли. Вопрос окончания войны в Украине стороны также обсудили.

По результатам переговоров удалось достичь определенных договоренностей для сглаживания острых углов в экономических отношениях стран. Кроме снижения пошлин США на китайские товары, Вашингтон получил в ответ отсрочку экспортных ограничений со стороны КНР.

Также стороны согласовали дальнейшие закупки американской сои - именно угрозы Пекина прекратить покупать бобы в США недавно разозлили Трампа, который в ответ обещал частично прекратить бизнес с КНР.

Дело в том, что именно это соглашение о соевых бобах очень выгодно для Штатов, поэтому его обсуждение было одним из ключевых на встрече лидеров.

