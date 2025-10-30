ua en ru
Це божевілля. Але він допоможе нам, - Трамп про розмову з Сі щодо завершення війни в Україні

Пусан, Четвер 30 жовтня 2025 07:40
UA EN RU
Це божевілля. Але він допоможе нам, - Трамп про розмову з Сі щодо завершення війни в Україні Фото: лідери США та Китаю Дональд Трамп та Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай приєднається до зусиль Вашингтону щодо завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на трансляцію Білого дому.

Спілкуючись із журналістами на борту літака, він зазначив, що питання України на зустрічі "піднімалося дуже серйозно і на це пішло багато часу". Сі Цзіньпін, за його словами, допоможе Штатам у встановленні миру в Україні.

"Обидва будемо працювати разом, щоб подивитися, чи зможемо чогось досягти. Ми погоджуємося, що сторони, знаєте, міцно зчепилися й воюють, і іноді доводиться дозволити їм воювати, мабуть. Це божевілля. Але він допоможе нам, і ми працюватимемо разом над питанням України", - заявив глава Білого дому.

При цьому він зазначив, що багато зробити лідери нібито не зможуть.

"Він уже давно купує нафту в Росії і забезпечує значну частину Китаю. І, знаєте, можу сказати, що Індія поводиться дуже добре в цьому питанні, але ми справді не обговорювали нафту. Ми говорили про співпрацю, щоб побачити, чи зможемо завершити цю війну", - сказав Трамп.

Американський лідер додав також, що хоч війна в Україні безпосередньо і не зачіпає ні Китай, ні США, він хотів би "щоб це вже закінчилось".

"Мені не подобається бачити, як шість, сім, вісім тисяч молодих людей, переважно солдатів, гинуть", - заявив він.

Він додав, Вашингтон заробляє гроші на війні в Україні, маючи на увазі закупівлю країнами ЄС американської зброї для України за програмою PURL.

"Ми постачаємо зброю НАТО. Вони купують її за повною ціною, купують зброю, а потім передають її, мабуть, переважно Україні", - підсумував Трамп і повторив, що Китай та США спробують завершити війну РФ в Україні.

Нагадаємо, раніше Сі Цзіньпін похвалив Трампа перед самітом, відзначивши його внесок у припинення війни в Газі. Також китайський лідер запропонував об'єднатись заради вирішення світових конфліктів.

Як відомо, 30 жовтня в Південній Кореї пройшла зустріч Трампа та Сі, на якій сторони обговорили зняття напруги у взаєминах країн, а також тему завершення війни в Україні.

