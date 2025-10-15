ua en ru
Трамп пригрозив Китаю припиненням бізнесу за відмову купувати американську сою

Вашингтон, Середа 15 жовтня 2025 10:20
Трамп пригрозив Китаю припиненням бізнесу за відмову купувати американську сою Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

США можуть частково припинити бізнес з Китаєм, якщо китайські імпортери не поновлять закупівлі американської сої.

Про це заявив глава Білого дому Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Truth Social.

"Я вважаю, що Китай навмисно не купує наші соєві боби та створює труднощі для наших фермерів, що вирощують сою. Це економічно ворожий акт", - написав президент США.

Він також погрожує КНР відповіддю на такі дії - США вже розглядає ряд контрзаходів для обмеження імпорту китайських товарів.

"Як відплату ми розглядаємо можливість припинення бізнесу з Китаєм, наприклад, пов’язаного з кулінарною олією та іншими елементами торгівлі. Ми можемо легко виробляти кулінарну олію самостійно, нам не потрібно купувати її в Китаї", - повідомив Трамп.

На початку жовтня лідер США заявив, що поновлення Китаєм закупівель американської сої буде головною темою на майбутній зустрічі з очільником КНР Сі Цзіньпіном у Південній Кореї. Лідери планують вирушити туди наприкінці цього місяця на саміт Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Китай відмовився від американської сої через мита Трампа

КНР, який раніше імпортував понад половину виробленої у США сої, після оголошення адміністрацією Трампа у квітні понад 100% мит на китайський імпорт відмовився від закупівель американських соєвих бобів і перейшов на постачальників у Південній Америці.

Наслідком цього стало те, що американські виробники сої зазнали великих втрат і звернулись до уряду США з проханням посприяти відновленню поставок до Китаю.

Зустріч Трампа та Сі під питанням

Зазначимо, що анонсована на кінець жовтня зустріч лідерів США і Китаю, де вони хотіли припинити торгове протистояння, наразі перебуває під питанням.

Зустріч може бути скасована на тлі нової ескалації після запровадження США додаткових портових зборів для пов’язаних із Китаєм суден, а також введення 100% тарифів на імпорт.

Китай також відповів на цей крок посиленням експортного контролю за рідкісноземельними мінералами і ввів свої портові збори для американських суден.

