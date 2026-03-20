Трамп зізнався, що довіряє Путіну більше, ніж Зеленському

Американський президент заявив, що має більше довіри до російського диктатора, ніж до європейських союзників США. Він також наголосив, що Путін не боїться Європи.

За словами Трампа, йому важче мати справу з президентом України, ніж з главою Кремля.

Нагадаємо, 15 березня Дональд Трамп заявив, що здивований тим фактом, що Володимир Зеленський нібито не хоче укласти мирну угоду. Водночас він сказав, що російський диктатор нібито до неї готовий.

Зазначимо, нещодавно Дональд Трамп укотре заявив, що саме Володимир Зеленський нібито заважає досягненню мирної угоди. Він стверджує, що Україна стрімко втрачає позиції для "торгу", а Кремль нібито готовий до діалогу.

При цьому сам Володимир Зеленський говорив, що Україні потрібен мир із Путіним незалежно від особистої неприязні до нього. Він підкреслив, що це конкретна домовленість, яка дає можливість жити.