"Анітрохи не боїться Європи": Трамп розповів, що насправді лякає Путіна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report .

Трамп наголосив, що "НАТО - це США" і заявив, що російський диктатор боїться Сполучених Штатів.

"Він анітрохи не боїться Європи. Він боїться Сполучених Штатів Америки та збройних сил, які я створив під час свого першого терміну", - сказав президент США.

Тристоронні мирні переговори

Нагадаємо, з початку цього року Україна, США і Росія провели вже три раунди мирних переговорів. Четвертий раунд мав відбутися на початку березня, але був відкладений через початок операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Український президент Володимир Зеленський повідомив, що команди України та США ведуть активні консультації щодо санкційної політики та гарантій безпеки. Проте він підкреслив, що для вирішення ключових проблем необхідна зустріч двох президентів.

Водночас Дональд Трамп продовжує звинувачувати українського лідера в тому, що той нібито не хоче миру. В інтерв'ю NBC News він сказав, що це Путін нібито готовий до угоди, а Зеленський нібито не хоче укласти мирну угоду.

Нагадаємо, що мирні переговори щодо України перебувають у "небезпечній зоні" через зміну фокусу уваги США на конфлікт на Близькому Сході. Це вигідно РФ через вищі ціни на нафту, призупинення санкцій та швидке виснаження американських боєприпасів, необхідних Києву.