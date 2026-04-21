Трамп зірвав угоду з Іраном, коментуючи її в соцмережах, - CNN

15:49 21.04.2026 Вт
2 хв
Джерела в адміністрації США припускають, що заяви Трампа могли ускладнити переговори
aimg Анастасія Никончук
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США Дональд Трамп опинився в центрі критики після того, як його публічні заяви, за даними джерел, ускладнили переговори з Іраном про завершення семитижневого конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію CNN.

Оптимізм змінився невизначеністю

Напередодні вихідних сторони демонстрували готовність наблизитися до домовленості про припинення бойових дій. Однак ситуація різко змінилася після того, як Трамп почав озвучувати деталі переговорів публічно, стверджуючи, що Іран нібито погодився на низку ключових умов.

Реакція Тегерана

Іранські представники відкинули такі заяви, підкресливши, що багато питань залишаються неузгодженими.

Ба більше, в Тегерані дали зрозуміти, що не готуються до нового раунду переговорів, що знизило очікування швидкого прогресу.

Вплив публічних заяв

За інформацією джерел, всередині адміністрації США визнають, що активність Трампа в медіа могла негативно вплинути на процес.

Іранська сторона, як зазначається, сприйняла такі дії як спробу тиску і не хоче виглядати слабкою перед внутрішньою аудиторією.

Розбіжності всередині Ірану

Додатковою складністю залишаються можливі протиріччя між учасниками переговорів і силовими структурами Ірану.

Це викликає питання про те, хто в підсумку зможе затвердити фінальні домовленості.

Перемир'я під загрозою

На тлі напруженості стався інцидент в Оманській затоці, де американські військові зупинили іранське судно. Це посилило недовіру і поставило під сумнів перспективи збереження перемир'я.

Перспективи угоди

Сторони продовжують обговорювати умови, включно з обмеженням ядерної програми та можливим зняттям санкцій.

Однак ключові розбіжності зберігаються, а подальший розвиток переговорів залишається невизначеним.

Нагадуємо, що іранська влада заявила, що не приймає ультимативні вимоги з боку США і не розглядає варіант передачі запасів збагаченого урану ні Вашингтону, ні третім державам.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп висловив упевненість у перемозі над Іраном, заявивши, що американські сили вже завдали удару по найважливіших елементах військової інфраструктури противника.

Більше по темі:
Іран Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
