Трамп сорвал сделку с Ираном, комментируя ее в соцсетях, - CNN

Президент США Дональд Трамп оказался в центре критики после того, как его публичные заявления, по данным источников, осложнили переговоры с Ираном о завершении семинедельного конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CNN.

Оптимизм сменился неопределенностью

Накануне выходных стороны демонстрировали готовность приблизиться к договоренности о прекращении боевых действий. Однако ситуация резко изменилась после того, как Трамп начал озвучивать детали переговоров публично, утверждая, что Иран якобы согласился на ряд ключевых условий.

Реакция Тегерана

Иранские представители отвергли такие заявления, подчеркнув, что многие вопросы остаются несогласованными.

Более того, в Тегеране дали понять, что не готовятся к новому раунду переговоров, что снизило ожидания быстрого прогресса.

Влияние публичных заявлений

По информации источников, внутри администрации США признают, что активность Трампа в медиа могла негативно повлиять на процесс.

Иранская сторона, как отмечается, восприняла такие действия как попытку давления и не хочет выглядеть слабой перед внутренней аудиторией.

Разногласия внутри Ирана

Дополнительной сложностью остаются возможные противоречия между переговорщиками и силовыми структурами Ирана.

Это вызывает вопросы о том, кто в итоге сможет утвердить финальные договоренности.

Перемирие под угрозой

На фоне напряженности произошел инцидент в Оманском заливе, где американские военные остановили иранское судно. Это усилило недоверие и поставило под сомнение перспективы сохранения перемирия.

Перспективы сделки

Стороны продолжают обсуждать условия, включая ограничения ядерной программы и возможное снятие санкций.

Однако ключевые разногласия сохраняются, а дальнейшее развитие переговоров остается неопределенным.