Трамп заявив, що "виграє війну" в Ірані та назвав ключові успіхи армії США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента США у Truth Social .

"Я виграю війну, з дуже великою перевагою, справи йдуть дуже добре, та якщо ви читаєте фейкові новини у New York Times, абсолютно жахливий та огидний Wall Street Journal або, на щастя, майже збанкрутілий Washington Post, ви б справді подумали, що ми програємо війну", - зазначив Трамп.

За його словами, Іран розгублений, бо усвідомлює, що їхній флот повністю знищений, їхні ВПС перейшли на темні злітно-посадкові смуги, у них немає протиракетних чи протилітакових комплексів, до того ж блокада повністю знищує Іран.

"Вони втрачають 500 млн доларів на день, що є неприйнятною цифрою навіть у короткостроковій перспективі. Антиамериканські ЗМІ, що поширюють фейкові новини, вболівають за перемогу Ірану, але цього не станеться", - додав президент США.

Що передувало

Раніше стало відомо, що віце-президент США Джей Ді Венс вранці вирушив до Ісламабаду для участі в екстрених мирних переговорах з представниками Ірану. Переговори були під загрозою зриву через внутрішні конфлікти в іранській верхівці.

Переговори були під загрозою зриву через Корпус вартових ісламської революції (КВІР). Силовики вимагали зайняти максимально жорстку позицію. Зі свого боку, представники Пакистану, Єгипту та Туреччини годинами закликали Тегеран не втрачати шанс на переговори.