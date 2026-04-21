Трамп заявив, що "виграє війну" в Ірані та назвав ключові успіхи армії США

09:16 21.04.2026 Вт
2 хв
Президент США вчергове звинуватив ЗМІ у "нечесній" роботі
aimg Костянтин Широкун
Трамп заявив, що "виграє війну" в Ірані та назвав ключові успіхи армії США Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що виграє війну проти Ірану, а військовим США вдалось знищити ключові компоненти армії противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента США у Truth Social.

Читайте також: Тегеран "дав добро", і Венс зустрінеться з іранцями в Пакистані, - Axios

"Я виграю війну, з дуже великою перевагою, справи йдуть дуже добре, та якщо ви читаєте фейкові новини у New York Times, абсолютно жахливий та огидний Wall Street Journal або, на щастя, майже збанкрутілий Washington Post, ви б справді подумали, що ми програємо війну", - зазначив Трамп.

За його словами, Іран розгублений, бо усвідомлює, що їхній флот повністю знищений, їхні ВПС перейшли на темні злітно-посадкові смуги, у них немає протиракетних чи протилітакових комплексів, до того ж блокада повністю знищує Іран.

"Вони втрачають 500 млн доларів на день, що є неприйнятною цифрою навіть у короткостроковій перспективі. Антиамериканські ЗМІ, що поширюють фейкові новини, вболівають за перемогу Ірану, але цього не станеться", - додав президент США.

Що передувало

Раніше стало відомо, що віце-президент США Джей Ді Венс вранці вирушив до Ісламабаду для участі в екстрених мирних переговорах з представниками Ірану. Переговори були під загрозою зриву через внутрішні конфлікти в іранській верхівці.

Переговори були під загрозою зриву через Корпус вартових ісламської революції (КВІР). Силовики вимагали зайняти максимально жорстку позицію. Зі свого боку, представники Пакистану, Єгипту та Туреччини годинами закликали Тегеран не втрачати шанс на переговори.

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп пригрозив "вибухом бомб" після 21 квітня, якщо не буде досягнуто угоди між країнами. Саме цього числа закінчується припинення вогню.

Тегеран своєю чергою заявив, що не визнає жодних ультиматумів Вашингтона і не буде передавати свій збагачений уран американській стороні чи будь-якій іншій країні.

Дональд Трамп Сполучені Штати Америки Іран
Нічна атака дронів на Суми пошкодила житлові будинки та лікарню
