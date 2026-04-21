CNN дізналося дату нового раунду переговорів США та Ірану
Другий раунд переговорів між делегаціями США та Ірану запланований на середу вранці, 22 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За даними джерел CNN, віцепрезидент США Джей Ді Венс очолить американську делегацію та вилетить до Пакистану сьогодні. Іранську делегацію очолить речник парламенту Мохаммад Багер Галібаф.
Як повідомляє The Express Tribune з посиланням на офіційні джерела, підготовка до переговорів у Ісламабаді перебуває на завершальному етапі. З неділі до вечора понеділка до Пакистану прибули 11 літаків із персоналом, технікою та забезпеченням.
За інформацією видання, передові групи вже майже завершили підготовку майданчика, а основні делегації очікуються у вівторок. Іранська делегація також може прибути до Ісламабада до вечора того ж дня.
Пакистанська сторона офіційно утримується від коментарів, однак, за даними журналістів, у приватних розмовах визнає, що ключова невизначеність пов’язана з позиціями обох сторін перед початком діалогу.
Дипломатичні джерела також зазначають, що неофіційні контакти між Вашингтоном і Тегераном тривають.
Переговори між США та Іраном
Перший раунд переговорів, який завершився в Ісламабаді (Пакистан) 12 квітня не приніс значущих результатів.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що переговори тривали понад 21 годину, але сторони не змогли досягти угоди, оскільки Іран не надав твердих гарантій відмови від розробки ядерної зброї.
Вчора у Тегерані заявили, що Іран не братиме участі у черговому раунді переговорів зі Сполученими Штатами.
Також президент США Дональд Трамп сказав, що продовження двотижневого перемир'я з Іраном є "вкрай малоймовірним", і додав, що Ормузька протока залишатиметься заблокованою до укладення угоди.
Проте вже сьогодні Axios із посиланням на власні джерела повідомило, що Венс вирушить до Ісламабада у вівторок вранці для переговорів з Іраном.
Очікується, що до переговорів також долучаться посланці Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, які можуть прибути до Ісламабада для участі в діалозі.