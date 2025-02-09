Трамп зідзвонився з Путіним, щоб домовитися про припинення війни в Україні

Президент США на борту Air Force One розповів американському виданню у п'ятницю в інтерв'ю, що Путін "хоче, щоб люди перестали гинути" під час війни.

На запитання представників ЗМІ, скільки вони розмовляли, Трамп зазначив, що "краще б я не казав".

Американський президент вважає, що Путіну начебто "небайдужі" вбивства на фронті.

"Він хоче, щоб люди перестали вмирати. Усі ці мертві люди. Молоді, молоді, гарні люди. Вони як ваші діти, їх два мільйони - і без причини", - цитує Трампа The New York Post.

Також він повторив твердження, що широкомасштабної війни РФ проти України "ніколи б не сталося", якби він був президентом у 2022 році.

За словами Трампа, на відміну від свого попередника, у нього "завжди були хороші стосунки з Путіним".

Також президент США заявив, що у нього є конкретний план припинення російсько-української війни.

"Я сподіваюся, що це швидко. Кожен день гинуть люди. Ця війна така погана в Україні. Я хочу покінчити з цією клятою справою", - розповів Трамп.

Звертаючись до радника з національної безпеки Майка Волца, який приєднався до нього в його кабінеті на борту Air Force One, Трамп сказав: "Давайте розпочнемо ці зустрічі".

"Вони хочуть зустрітися. Кожен день гинуть люди. Гинуть молоді красиві солдати. З обох боків. По всьому полі бою", - цитує президента США американське видання.

Очікується, що наступного тижня віце-президент США Джей Ді Ванс зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки.

Трамп заявив, що хоче укласти з Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів щодо доступу до рідкоземельних мінералів і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Питання щодо переговорів між Трампом, Зеленським і Путіним про припинення війни

Нагадаємо, 7 лютого Трамп заявив, що, ймовірно, поговорить з Путіним. Він нагадав про хороші відносини з ним. Раніше президент США Трамп заявляв про те, що він може незабаром зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським. За словами американського лідера, зустріч має відбутися у Вашингтоні, оскільки до Києва він поки що не збирається.

Також РБК-України писало, що нещодавно президент Зеленський заявив, що готовий до переговорів із Путіним. Однак наголосив на умові, що потрібно розуміти, чим закінчиться війна.

Додамо, 7 лютого глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що візит спецпредставника президента США по Україні та Росії Кіта Келлога в Україну очікують в лютому. Як раніше писало РБК-Україна, Келлог може прибути в Україну 20 лютого.

Крім того, 7 лютого Зеленський пояснив, чому Трамп має побачитися з ним до зустрічі з Путіним. А 8 лютого президент України зазначив, що російський диктатор не хоче миру. Глава держави зауважив, що РФ планує збільшити армію ще на 100 тисяч людей.

Додамо, в оприлюдненому 9 лютого звіті Інституту вивчення війни (ISW) експерти звернули увагу, що РФ продовжує розширювати свій військовий потенціал. А це свідчить про те, що Кремль не зацікавлений у переговорах або тривалому мирі з Україною.