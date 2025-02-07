Зеленський пояснив, чому Трамп має побачитися з ним до зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом США Дональдом Трампом до того, як той вестиме переговори з главою Кремля Володимиром Путіним.

"Це (зустріч з Трампом до його переговорів з Путіним - ред.) дуже важливо, інакше це буде виглядати як діалог про Україну без України. Для партнерів, як і раніше, важливо спочатку обговорити свої питання, а потім уже вести розмову з противником", - підкреслив Зеленський.

Також він зазначив, що поки що не знає, які компроміси можна обговорювати за столом переговорів. Але, за його словами, важливо, щоб усі бачили, що Україна веде переговори, а не приймає ультиматуми від Росії.

"Гарантії безпеки - це головне питання, про яке я хочу поговорити з президентом Трампом. А майбутнє будується на економіці - де ми перебуваємо, що ми маємо, люди мають заробляти більше, а професіонали з роботою мають жити краще. І у нас для цього є абсолютно все - нам потрібен мир", - уточнив він.