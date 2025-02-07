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Зеленський пояснив, чому Трамп має побачитися з ним до зустрічі з Путіним

Київ, П'ятниця 07 лютого 2025 21:31
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Зеленський пояснив, чому Трамп має побачитися з ним до зустрічі з Путіним Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом США Дональдом Трампом до того, як той вестиме переговори з главою Кремля Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави української держави для Reuters.

"Це (зустріч з Трампом до його переговорів з Путіним - ред.) дуже важливо, інакше це буде виглядати як діалог про Україну без України. Для партнерів, як і раніше, важливо спочатку обговорити свої питання, а потім уже вести розмову з противником", - підкреслив Зеленський.

Також він зазначив, що поки що не знає, які компроміси можна обговорювати за столом переговорів. Але, за його словами, важливо, щоб усі бачили, що Україна веде переговори, а не приймає ультиматуми від Росії.

"Гарантії безпеки - це головне питання, про яке я хочу поговорити з президентом Трампом. А майбутнє будується на економіці - де ми перебуваємо, що ми маємо, люди мають заробляти більше, а професіонали з роботою мають жити краще. І у нас для цього є абсолютно все - нам потрібен мир", - уточнив він.

Трамп анонсував зустріч із Зеленським

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським уже наступного тижня.

За словами американського лідера, зустріч має відбутися у Вашингтоні, оскільки до Києва він поки що не збирається.

При цьому Трамп зазначив, що він допускає переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Але конкретики з цього питання поки що немає.

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