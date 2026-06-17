Трамп: Зеленському і Путіну треба зустрітися, але вони не знають як

Американський лідер зробив заяву щодо війни в Україні. Зокрема, він зазначив, що говорив і з Володимиром Зеленським, і по телефону з Володимиром Путіним.

"Здається, що там дуже багато солдат втрачають обидві сторони. Росія більше втрачає, тому що вони нападають. Коли ви нападаєте у війні, наступаєте у війні, ви втрачаєте більше людей", - сказав Трамп.

Він зауважив, що під час недільної розмови з російським диктатором поділився своєю інформацією. Президент США також заявив, що розмови з президентами обох країн були "дуже вдалими", і висловив переконання, що їм треба поговорити.

Фото: Трамп зробив заяву щодо діалогу між Зеленським і Путіним (інфографіка РБК-Україна)

"Їм треба поговорити, але вони просто не знають, як це зробити. Вони просто не знають, як їм переговорити між собою", - підкреслив Трамп.

Нагадаємо, після врегулювання ситуації навколо Ірану Трамп заявив, що наступним пріоритетом для Вашингтона стане пошук шляхів припинення російсько-української війни. За його словами, щомісяця бойові дії забирають життя близько 25 тисяч людей.