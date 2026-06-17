Трамп: Зеленскому и Путину нужно встретиться, но они не знают как

Американский лидер сделал заявление о войне в Украине. В частности, он отметил, что беседовал как с Владимиром Зеленским, так и по телефону с Владимиром Путиным.

"Кажется, там очень много солдат теряют обе стороны. Россия теряет больше, потому что они нападают. Когда вы нападаете в войне, наступаете в войне, вы теряете больше людей", - сказал Трамп.

Он отметил, что во время воскресного разговора с российским диктатором поделился своей информацией. Президент США также заявил, что разговоры с президентами обеих стран были "очень удачными", и выразил убеждение, что им нужно поговорить.

Фото: Трамп выступил с заявлением о диалоге между Зеленским и Путиным (инфографика РБК-Украина)

"Им нужно поговорить, но они просто не знают, как это сделать. Они просто не знают, как им договориться между собой", - подчеркнул Трамп.

Напомним, после урегулирования ситуации вокруг Ирана Трамп заявил, что следующим приоритетом для Вашингтона станет поиск путей прекращения российско-украинской войны. По его словам, ежемесячно боевые действия уносят жизни около 25 тысяч человек.