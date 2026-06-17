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Трамп: Зеленскому и Путину нужно встретиться, но они не знают как

20:02 17.06.2026 Ср
2 мин
Президент США также рассказал, почему РФ несет большие потери на поле боя
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины и российскому диктатору необходимо поговорить, и рассказал, что мешает это сделать.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время выступления на саммите G7.

Американский лидер сделал заявление о войне в Украине. В частности, он отметил, что беседовал как с Владимиром Зеленским, так и по телефону с Владимиром Путиным.

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"Кажется, там очень много солдат теряют обе стороны. Россия теряет больше, потому что они нападают. Когда вы нападаете в войне, наступаете в войне, вы теряете больше людей", - сказал Трамп.

Он отметил, что во время воскресного разговора с российским диктатором поделился своей информацией. Президент США также заявил, что разговоры с президентами обеих стран были "очень удачными", и выразил убеждение, что им нужно поговорить.

Фото: Трамп выступил с заявлением о диалоге между Зеленским и Путиным (инфографика РБК-Украина)

"Им нужно поговорить, но они просто не знают, как это сделать. Они просто не знают, как им договориться между собой", - подчеркнул Трамп.

Напомним, после урегулирования ситуации вокруг Ирана Трамп заявил, что следующим приоритетом для Вашингтона станет поиск путей прекращения российско-украинской войны. По его словам, ежемесячно боевые действия уносят жизни около 25 тысяч человек.

Кроме того, Зеленский и Трамп обсудили возможность проведения переговоров с участием российского диктатора на территории США. Ожидается, что такой формат мог бы затруднить кремлевскому лидеру уклонение от прямого диалога.

В то же время в МИД Германии не исключают, что переговорный процесс по завершению войны в Украине может начаться уже летом. В Берлине считают, что война фактически зашла в тупик, и Путин может рассматривать вариант дипломатического урегулирования.

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