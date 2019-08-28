Трамп и Зеленский встретятся в Варшаве

Фото: Джон Болтон (Виталий Носач/РБК-Украина)

Штаты ведут подготовку к встрече двух президентов в Польше

Президенты Cоединенных Штатов Америки и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретятся в Варшаве (Польша). Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, передает корреспондент РБК-Украина.

Сейчас США ведут подготовку к встрече двух президентов в Польше.

Пресконференція радника з національної безпеки США Джона Болтона YouTube: https://youtu.be/xcUCxwEdJyk Опубліковано 5 канал Середа, 28 серпня 2019 р.

"У меня была честь иметь встречу с президентом Зеленским в течение полутора часов... Я высказал наши ожидания относительно встречи в Варшаве двух президентов. Мы через пару дней будем прорабатывать организацию этой встречи", - заявил Болтон.

Напомним, Болтон пока не назвал точную дату встречи двух лидеров.

Отметим, советник Трампа сейчас находится с рабочим визитом в Киеве. Болтон намерен провести встречи с представителями украинской власти, которые, как он надеется, будут продуктивны.

Как писало РБК-Украина ранее, визит Зеленского в США ранее анонсировал спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер. По его словам, в США ожидают визит Зеленского в ближайшее время.

Напомним, Офис президента ранее опроверг информацию о сроках встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. В ОП заявили, что Борис Тизенгаузен, который представился внештатным советником президента и назвал сроки встречи Зеленского с Трампом, не является членом их команды. Однако в ОП подтвердили, что встреча будет. Тизенгаузен говорил, что встреча запланирована на 28-29 июня.