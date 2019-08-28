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Болтон в Киеве обсудил встречу Трампа с Зеленским

Новости » Политика    28.08.2019 - 15:40
Болтон в Киеве обсудил встречу Трампа с Зеленским
Фото: Владимир Зеленский и Джон Болтон (president.gov.ua)

Зеленский планирует встретиться с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном обсудил подготовку двусторонних переговоров на уровне глав государств. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, кроме того, были обсуждены возможности углубления украинско-американского сотрудничества в сферах безопасности и обороны, энергетической безопасности, а также в вопросах реформирования Вооруженных сил Украины и украинской оборонной промышленности.

Зеленский также поблагодарил американскую сторону за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, последовательную официальную политику в отношении Крыма и усилия, направленные на достижение прогресса в мирном урегулировании на Донбассе, сообщили в пресс-службе.

"Президент Украины выразил надежду, что США смогут привлекаться к переговорному процессу относительно Донбасса. Он отметил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к Нормандскому формату", - говорится в сообщении.

Напомним, советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский, президент Украины, проведут встречу в Польше.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщал, что на данный момент идет подготовка встречи Зеленского с Трампом. Предварительной датой визита Зеленского в США он назвал август-сентябрь 2019 года.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
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