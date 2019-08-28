Трамп та Зеленський зустрінуться у Варшаві

Фото: Джон Болтон (Віталій Носач/РБК-Україна)

Штати ведуть підготовку до зустрічі двох президентів у Польщі

Президенти Сполучених Штатів Америки та України Дональд Трамп та Володимир Зеленський зустрінуться у Варшаві (Польша). Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон, передає кореспондент РБК-Україна.

Наразі США ведуть підготовку до зустрічі двох президентів у Польщі.

Пресконференція радника з національної безпеки США Джона Болтона YouTube: https://youtu.be/xcUCxwEdJyk Опубліковано 5 канал Середа, 28 серпня 2019 р.

"У мене була честь мати зустріч з президентом Зеленським впродовж півтора годин... Я висловив наші очікування щодо зустрічі у Варшаві двох президентів. Ми за пару днів опрацьовуватимемо організацію цієї зустрічі", - заявив Болтон.

Так, президент України Володимир Зеленський відвідає Польщу 1 вересня по запрошенню президента Польщі Аджея Дуда.

Додамо також, Трамп може 1 вересня відвідати Польщу і оголосити посилення американського військового контингенту.

Нагадаємо, Болтон поки не назвав точну дату зустрічі двох лідерів.

Відзначимо, радник Трампа зараз перебуває з робочим візитом у Києві. Болтон намір провести зустрічі з представниками української влади, які, як він сподівається, будуть продуктивні.

Як писало РБК-Україна раніше, візит Зеленського в США раніше анонсував спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер. За його словами, в США очікують на візит Зеленського найближчим часом.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль анонсувала, що лідери США і України під час зустрічі у Варшаві підпишуть ряд документів. Однак, які саме документи будуть підписані, вона не уточнила.