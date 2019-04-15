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В Польше анонсировали визит Трампа

Новости » Политика    15.04.2019 - 11:13
В Польше анонсировали визит Трампа
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп в сентябре может объявить об усилении контингента США в Польше

Президент США Дональд Трамп может 1 сентября посетить Польшу и объявить усиление американского военного контингента. Об этом со ссылкой на источники пишет Rzeczpospolita.

Сообщается, что, по данным источников, переговоры между Варшавой и Вашингтоном набирают обороты. В частности, американская сторона сообщила о том, что Трамп рассматривает вариант с приглашением президента Польши Анджея Дуды в июне, чтобы согласовать расширение военных баз.

"Если лидеры придут к предварительному согласию, исчезнет препятствие для объявления Трампом американской военной инициативы в Варшаве в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны", - пишет Rzeczpospolita.

В то же время сообщается, что в администрации Дуды эту информацию пока не комментируют. Однако у польского президента уточнили, что Трампу направили приглашение на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше планируют построить новый военный объект, на котором будет храниться американская техника.

Ранее также сообщалось, что президента России Владимира Путина не пригласили на мероприятия, приуроченные 80-летию начала Второй мировой войны.

 

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