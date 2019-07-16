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Зеленский посетит Польшу 1 сентября

Новости » Политика    16.07.2019 - 13:31
Зеленский посетит Польшу 1 сентября
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Ранее Дуда пригласил Зеленского посетить Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Польшу 1 сентября по приглашению президента Польши Аджея Дуда. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Также, Пристайко сказал, что украинская сторона уже официально подтвердила свой визит.

"Мы действительно планируем визит в Польшу 1 сентября по приглашению президента Дуды. Официально украинская сторона подтвердила свое участие. Там собирается много лидеров. Я думаю, что президент США обязательно придет, учитывая тему этой встречи в Варшаве", - заявил Пристайко.

Напомним, посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что встреча глав Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа возможна после 21 июля.

Как сообщало РБК-Украина, в Офисе президента Украины в настоящее время уточняют даты встречи президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Трамп пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Вашингтон. В Администрации президента Украины сообщили, что благодарны за приглашение Дональду Трампу.

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