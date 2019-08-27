Болтон назвал место встречи Зеленского и Трампа

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Зеленский и Трамп встретятся в Польше

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский, президент Украины, проведут встречу в Польше. Об этом заявил советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон, сообщает Reuters.

Однако, Болтон пока не назвал дату встречи двух лидеров.

Отметим, что советник Трампа сейчас находится с рабочим визитом в Киеве. Болтон намерен провести встречи с представителями украинской власти, которые, как он надеется, будут продуктивны.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщал, что на данный момент идет подготовка встречи Зеленского с Трампом. Предварительной датой визита Зеленского в США он назвал август-сентябрь 2019 года.

Кроме того, визит Зеленского в США ранее анонсировал спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер. По его словам, в США ожидают визит Зеленского в ближайшее время. Он также отметил, что США стремятся дать президенту Зеленскому сигнал, что полностью поддерживают его усилия в проведении реформ в Украине.

Напомним, Офис президента ранее опроверг информацию о сроках встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. В ОП заявили, что Борис Тизенгаузен, который представился внештатным советником президента и назвал сроки встречи Зеленского с Трампом, не является членом их команды. Однако в ОП подтвердили, что встреча будет. Тизенгаузен говорил, что встреча запланирована на 28-29 июня.