Трамп збрехав? Венесуела спростувала заяву про "закриття повітряного простору країни"

Що передувало

Нагадаємо, днями Трамп заявив, що США вже незабаром почнуть вживати заходів для зупинки підозрюваних венесуельських наркоторговців на суші.

Трохи раніше агентству Reuters стало відомо, що адміністрація президента США має намір найближчими днями запустити новий етап операцій, пов'язаних із Венесуелою.

При цьому представники ЗМІ не змогли з'ясувати точний час або ж масштаб нових операцій, а також те, чи прийняв Трамп остаточне рішення.

Водночас варто зазначити, що нещодавно президент США наказав розгорнути операцію "Південний спис" у західній півкулі - тобто, фактично біля Венесуели.