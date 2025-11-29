Трамп соврал? Венесуэла опровергла заявление о "закрытии воздушного пространства страны"

Что предшествовало

Напомним, на днях Трамп заявил, что США уже вскоре начнут принимать меры для остановки подозреваемых венесуэльских наркоторговцев на суше.

Немного ранее агентству Reuters стало известно, что администрация президента США намерена в ближайшие дни запустить новый этап операций, связанных с Венесуэлой.

При этом представили СМИ не смогли выяснить точное время или же масштаб новых операций, а также то, принял ли Трамп окончательное решение.

В то же время стоит отметить, что недавно президент США приказал развернуть операцию "Южное копье" в западном полушарии - то есть, фактически возле Венесуэлы.