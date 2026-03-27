Трамп збрехав? Іран не запитував призупинення ударів по енергооб'єктах, - WSJ

Посередники мирних переговорів між США та Іраном стверджують, що Тегеран не просив у Вашингтона припинення ударів по енергооб'єктах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Зокрема, у четвер президент США Дональд Трамп заявив, що призупиняє удари по енергетичному сектору Ірану ще на 10 днів, до 6 квітня, щоб могли відбутися мирні переговори. За словами американського лідера, продовження терміну, який мав закінчитися в п'ятницю, відбулося на прохання Ірану.

Однак посередники переговорів це заперечують. Також вони кажуть, що офіційні особи Ірану сказали посередникам про свою зацікавленість у переговорах, однак керівництво країни ще не висловило своєї думки і не ухвалило остаточного рішення.

"Іран не запитував 10-денну паузу в ударах по своїх енергооб'єктах і поки що не надав остаточної відповіді на план із 15 пунктів із припинення війни", - пише WSJ, пославшись на джерела.

За словами посередників, США запропонували мирний план із 15 пунктів, який, за добу, передбачає скасування санкцій в обмін на поступки з боку Ірану з усіх спірних питань, включно з ядерною і ракетною програмами, а також підтримку регіональних збройних угруповань.

Іранські офіційні особи вже зажадали, щоб США пом'якшили свої надмірні вимоги, перш ніж погодитися на зустріч для обговорення можливого припинення вогню.

Також вони виключили обговорення ракетної програми Ірану як відправну точку переговорів і не хочуть брати на себе зобов'язання щодо припинення збагачення урану назавжди.

Посередники кажуть, що шанси на успіх перемир'я залишаються низькими, оскільки Іран і США висувають максималістські вимоги, які неприйнятні для іншої сторони.