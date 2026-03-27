Трамп соврал? Иран не запрашивал приостановку ударов по энергообъектам, - WSJ

Посредники мирных переговоров между США и Ираном утверждают, что Тегеран не просил у Вашингтона приостановку ударов по энергообъектам страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

В частности, в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что приостанавливает удары по энергетическому сектору Ирана еще на 10 дней, до 6 апреля, чтобы могли состоятся мирные переговоры. По словам американского лидера, продление срока, который должен был закончится в пятницу, произошло по просьбе Ирана.

Однако посредники переговоров это отрицают. Также они говорят, что официальные лица Ирана сказали посредникам о своей заинтересованности в переговорах, однако руководство страны еще не высказало своего мнения и не приняло окончательное решение.

"Иран не запрашивал 10-дневную паузу в ударах по своих энергообъектах и пока не представил окончательный ответ на план из 15 пунктов по прекращению войны", - пишет WSJ сославшись на источники.

По словам посредников, США предложили мирный план из 15 пунктов, который, по сутки, предполагает отмену санкций в обмен на уступки со стороны Ирана по всем спорным вопросам, включая ядерную и ракетную программы, а также поддержку региональных вооруженных группировок.

Иранские официальные лица уже потребовали, чтобы США смягчили свои чрезмерные требования, прежде чем согласиться на встречу для обсуждения возможного прекращения огня.

Также они исключили обсуждение ракетной программы Ирана в качестве отправной точки переговоров и не хотят брать на себя обязательства по прекращению обогащения урана навсегда.

Посредники говорят, что шансы на успех перемирия остаются низкими, поскольку Иран и США выдвигают максималистские требования, которые неприемлемы для другой стороны.