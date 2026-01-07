Трамп збереже "хороші відносини" з Путіним після захоплення танкерів, - Білий дім

"Хороші відносини" між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром збережуться, навіть незважаючи на захоплення танкерів РФ.

Про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами Лівітт, Трамп "не боїться" продовжувати захоплення підсанкційних нафтових танкерів, незважаючи на побоювання, що це може посилити напруженість у відносинах із Росією та Китаєм.

"Він буде проводити політику, яка найкращим чином відповідає інтересам Сполучених Штатів Америки. Це означає забезпечення дотримання ембарго щодо всіх суден "тіньового флоту", які незаконно перевозять нафту", - сказала вона.

Також Лівітт применшила ризик загострення відносин між США і Росією, зазначивши, що Трамп підтримує "хороші відносини" з Путіним.

"Я вважаю, що ці особисті стосунки збережуться", - додала прес-секретар.

Як сказала Лівітт, Трамп ясно дав зрозуміти: захоплення підсанкційних танкерів є "політикою цієї адміністрації, і він не боїться її реалізовувати".