Трамп сохранит "хорошие отношения" с Путиным после захвата танкеров, - Белый дом
"Хорошие отношения" между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром сохранятся, даже несмотря на захват танкеров РФ.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам Ливитт, Трамп "не боится" продолжать захваты подсанкционных нефтяных танкеров, несмотря на опасения, что это может усилить напряженность в отношениях с Россией и Китаем.
"Он будет проводить политику, которая наилучшим образом отвечает интересам Соединенных Штатов Америки. Это означает обеспечение соблюдения эмбарго в отношении всех судов "теневого флота", которые незаконно перевозят нефть", - сказала она.
Также Ливитт преуменьшила риск обострения отношений между США и Россией, отметив, что Трамп поддерживает "хорошие отношения" с Путиным.
"Я считаю, что эти личные отношения сохранятся", - добавила пресс-секретарь.
Как сказала Ливитт, Трамп ясно дал понять: захват подсанкционных танкеров является "политикой этой администрации, и он не боится ее реализовывать".
Захват российских танкеров
Напомним, сегодня, 7 января, Береговая охрана США задержала танкер Marinera, который шел под российским флагом. Это произошло между Исландией и Британскими островами.
Американское судно Береговой охраны несколько недель преследовало российский танкер после неудачной попытки захвата. Российское судно сопровождала подлодка РФ.
После этого стало известно, что в Карибском море американская Береговая охрана задержала танкер российского "теневого флота" Sophia.
В Госдуме РФ уже потребовали, чтобы по американским кораблям был нанесен удар.