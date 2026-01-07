Трамп сохранит "хорошие отношения" с Путиным после захвата танкеров, - Белый дом

"Хорошие отношения" между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром сохранятся, даже несмотря на захват танкеров РФ.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам Ливитт, Трамп "не боится" продолжать захваты подсанкционных нефтяных танкеров, несмотря на опасения, что это может усилить напряженность в отношениях с Россией и Китаем.

"Он будет проводить политику, которая наилучшим образом отвечает интересам Соединенных Штатов Америки. Это означает обеспечение соблюдения эмбарго в отношении всех судов "теневого флота", которые незаконно перевозят нефть", - сказала она.

Также Ливитт преуменьшила риск обострения отношений между США и Россией, отметив, что Трамп поддерживает "хорошие отношения" с Путиным.

"Я считаю, что эти личные отношения сохранятся", - добавила пресс-секретарь.

Как сказала Ливитт, Трамп ясно дал понять: захват подсанкционных танкеров является "политикой этой администрации, и он не боится ее реализовывать".