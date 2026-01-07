ua en ru
Трамп сохранит "хорошие отношения" с Путиным после захвата танкеров, - Белый дом

Вашингтон, Среда 07 января 2026 22:37
Трамп сохранит "хорошие отношения" с Путиным после захвата танкеров, - Белый дом Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

"Хорошие отношения" между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром сохранятся, даже несмотря на захват танкеров РФ.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам Ливитт, Трамп "не боится" продолжать захваты подсанкционных нефтяных танкеров, несмотря на опасения, что это может усилить напряженность в отношениях с Россией и Китаем.

"Он будет проводить политику, которая наилучшим образом отвечает интересам Соединенных Штатов Америки. Это означает обеспечение соблюдения эмбарго в отношении всех судов "теневого флота", которые незаконно перевозят нефть", - сказала она.

Также Ливитт преуменьшила риск обострения отношений между США и Россией, отметив, что Трамп поддерживает "хорошие отношения" с Путиным.

"Я считаю, что эти личные отношения сохранятся", - добавила пресс-секретарь.

Как сказала Ливитт, Трамп ясно дал понять: захват подсанкционных танкеров является "политикой этой администрации, и он не боится ее реализовывать".

Захват российских танкеров

Напомним, сегодня, 7 января, Береговая охрана США задержала танкер Marinera, который шел под российским флагом. Это произошло между Исландией и Британскими островами.

Американское судно Береговой охраны несколько недель преследовало российский танкер после неудачной попытки захвата. Российское судно сопровождала подлодка РФ.

После этого стало известно, что в Карибском море американская Береговая охрана задержала танкер российского "теневого флота" Sophia.

В Госдуме РФ уже потребовали, чтобы по американским кораблям был нанесен удар.

