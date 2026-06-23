Трамп заявив про великі поступки Ірану у переговорах зі США

Американський лідер поскаржився на велику кількість фейкових новин, які нібито намагаються нівелювати "перемогу США".

Однак, за його словами, Іран "повністю та беззаперечно" погодився на проведення ядерних інспекцій найвищого рівня на невизначений термін, що, на думку Трампа, забезпечить "ядерну чесність".

Він наголосив, що без цієї згоди подальші переговори були б неможливими.

"Виходячи з цього та інших значних поступок, зроблених Іраном, я погодився дозволити Ормузькій протоці залишатися відкритою без подальшої морської блокади", - заявив Трамп.

Водночас глава Білого дому уточнив, що всі військові кораблі залишаються на своїх позиціях на випадок, якщо блокаду знадобиться відновити, хоча назвав такий сценарій "дуже малоймовірним".