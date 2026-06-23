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Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Трамп заявил о больших уступках Ирана в переговорах с США

15:19 23.06.2026 Вт
2 мин
Что Иран пообещал Трампу?
aimg Ирина Глухова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран пошел на значительные уступки в ходе переговоров по ядерной сделке. США снимают военно-морскую блокаду Ормузского пролива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Трампа в его социальной сети Truth Social.

Американский лидер посетовал на большое количество фейковых новостей, которые якобы пытаются нивелировать "победу США".

Однако, по его словам, Иран "полностью и безоговорочно" согласился на проведение ядерных инспекций самого высокого уровня на неопределенный срок, что, по мнению Трампа, обеспечит "ядерную честность".

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Он подчеркнул, что без этого согласия дальнейшие переговоры были бы невозможны.

"Исходя из этого и других значительных уступок, сделанных Ираном, я согласился позволить Ормузскому проливу оставаться открытым без дальнейшей морской блокады", - заявил Трамп.

В то же время глава Белого дома уточнил, что все военные корабли остаются на своих позициях на случай, если блокаду понадобится возобновить, хотя и назвал такой сценарий "очень маловероятным".

США и Иран

Как известно, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива.

Этот документ служит основой для проработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение следующих 60 дней.

Также Трамп заявил, что Ормузский пролив уже полностью открыт: в воскресенье, 21 июня, через него было вывезено больше нефти, чем когда-либо ранее.

Американский президент дал понять, что считает вопрос ядерной программы Ирана более приоритетным даже, чем угроза мирового экономического кризиса.

В то же время Трамп намекнул, что в случае необходимости готов возобновить боевые действия против Тегерана - чтобы не допустить создания Ираном ядерного оружия.

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