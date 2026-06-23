Трамп заявил о больших уступках Ирана в переговорах с США

Американский лидер посетовал на большое количество фейковых новостей, которые якобы пытаются нивелировать "победу США".

Однако, по его словам, Иран "полностью и безоговорочно" согласился на проведение ядерных инспекций самого высокого уровня на неопределенный срок, что, по мнению Трампа, обеспечит "ядерную честность".

Он подчеркнул, что без этого согласия дальнейшие переговоры были бы невозможны.

"Исходя из этого и других значительных уступок, сделанных Ираном, я согласился позволить Ормузскому проливу оставаться открытым без дальнейшей морской блокады", - заявил Трамп.

В то же время глава Белого дома уточнил, что все военные корабли остаются на своих позициях на случай, если блокаду понадобится возобновить, хотя и назвал такой сценарий "очень маловероятным".