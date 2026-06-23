Трамп оголосив про повне відкриття Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока "повністю відкрита" і 21 червня через неї було вивезено більше нафти, ніж будь-коли раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Під час спілкування з пресою лідер США зазначив, що "у нас усе йде добре" щодо питання про протоку.

"Вчора через нього пройшло більше нафти, ніж будь-коли раніше. Ви, мабуть, бачите, що у нас справжній нафтовий фонтан. Протока повністю відкрита. Ви це знаєте. Ми ведемо переговори, подивимося, чим все закінчиться", - сказав Трамп.

Після цього він знову додав, що протоку відкрито, а також підкреслив, що тепер є країна, яка "ніколи не отримає ядерну зброю" (мова йде про Іран).