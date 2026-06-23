Трамп оголосив про повне відкриття Ормузької протоки
Президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока "повністю відкрита" і 21 червня через неї було вивезено більше нафти, ніж будь-коли раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
Під час спілкування з пресою лідер США зазначив, що "у нас усе йде добре" щодо питання про протоку.
"Вчора через нього пройшло більше нафти, ніж будь-коли раніше. Ви, мабуть, бачите, що у нас справжній нафтовий фонтан. Протока повністю відкрита. Ви це знаєте. Ми ведемо переговори, подивимося, чим все закінчиться", - сказав Трамп.
Після цього він знову додав, що протоку відкрито, а також підкреслив, що тепер є країна, яка "ніколи не отримає ядерну зброю" (мова йде про Іран).
Зустріч США та Ірану
Нагадаємо, у неділю та в ніч на понеділок, 22 червня, у Швейцарії відбувся перший раунд переговорів між США та Іраном щодо остаточної мирної угоди.
За підсумками зустрічі сторони узгодили дорожню карту для розробки остаточної угоди, домовилися створити координаційний центр з врегулювання конфліктів, і цього тижня вони продовжують технічні переговори. Зазначимо, що на укладення угоди відведено 60 днів.
Пізніше в Мінфіні США заявили, що тимчасово призупиняють санкції проти іранської нафти. Тепер її можна постачати та продавати на світовому ринку. Але це виключення діятиме лише протягом тих самих 60 днів.